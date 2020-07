Chantons le Canada

Alors qu'il est coutume d'entonner la chanson Bonne fête à quelqu'un pour son anniversaire, il serait plus judicieux, pour la fête de notre pays, de lui chanter le Ô Canada. Connaissez-vous l'histoire de notre hymne national?

Ironiquement, l’hymne a d’abord été écrit pour une cérémonie de la Saint-Jean-Baptiste!

En effet, en 1880 le Congrès national des Canadiens-français demande à deux de leurs compatriotes, Adolphe Basile Routier et Calixa Lavallée, de créer la chanson qui allait devenir, bien des années plus tard, l’hymne national du Canada. Routier, l’écrivain, se charge des paroles de la chanson et, Lavallée, le musicien, s’occupe de la musique.

À la base, la chanson n’est qu’en français, cela n’ira qu’en 1908 avant qu’un anglophone, Robert Stanley Weir, se mette à la tâche de traduire les paroles.

L’histoire a modifié le Ô Canada quelques fois. D’ailleurs, elle est plus souvent utilisée dans sa version bilingue.

Le chant est devenu une mélodie patriotique très populaire qui est adoptée non officiellement comme hymne national du Canada à partir de 1939. Le 1er juillet 1980, un acte du Parlement l’a fait officiellement la chanson de notre pays.