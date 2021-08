Maxime Bernier lancera sa campagne en Beauce vendredi

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, lancerait sa campagne électorale en Beauce, ce vendredi 20 août, à un endroit à confirmer à Saint-Georges.

C'est du moins ce qu'a appris EnBeauce.com de bonne source.

L'ex-député beauceron, qui cherche à reprendre son siège perdu en 2019 aux mains du Conservateur Richard Lehoux, a lancé sa campagne nationale à Ottawa dimanche, quelques heures après l'annonce de Justin Trudeau d'une élection fédérale prévue le 20 septembre prochain.

D'entrée de jeu, le politicien a qualifié la dernière année et demie comme « l'une des périodes les plus désastreuses de l'histoire récente du Canada », en soulignant que le premier ministre « ne se soucie pas de l'éthique, de la démocratie et des droits et libertés fondamentaux. »

Il n'a pas été tendre non plus envers son ancien parti, décrétant que « l'opposition officielle d'Erin O'Toole [chef du Parti conservateur] s'est montrée totalement inefficace et lâche. »

Aux yeux de Maxime Bernier, le NPD est « un parti socialiste d'extrême gauche qui promet de détruire notre économie encore plus rapidement que les libéraux » alors que le Parti Vert est « déchiré entre une faction qui veut détruire le monde industriel moderne et nous ramener à l'âge de pierre, et une autre qui est obsédée par Israël et les Juifs. »

Quant au Bloc québécois, « [il] veut seulement extorquer plus d'argent pour le Québec et n'est pas pertinent pour le reste du pays.»

Dans son discours, Maxime Bernier insiste pour dire que le Parti populaire s'est opposé aux mesures de confinement autoritaires dès le début de la pandémie.

« Nous sommes le seul parti avec une approche réaliste. Nous avons reconnu qu’il faut apprendre à vivre avec ce virus, et non détruire notre société et notre économie dans une vaine tentative de l'éliminer », a-t-il déclaré.

Bernier le Rhinocéros

Par ailleurs, dans un bref courriel envoyé hier, le chef du parti Rhinocéros, Sébastien CoRhino Côrriveau, a confirmé que son candidat en Beauce sera encore une fois Maxime Bernier.

En effet, à l'élection de 2019, la formation politique satirique, mais néanmoins bien officielle, avait délégué un individu homonyme, qui était originaire du Lac-Saint-Jean. Le parti n'a toutefois pas confirmé s'il s'agissait de la même personne pour la campagne 2021 que lors du dernier scrutin.