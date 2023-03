« Un budget collé sur les préoccupations des citoyens, mais prudent »

Le dernier budget provincial a été présenté hier à l’Assemblée nationale. Ce que l’on retient surtout c’est une baisse d’impôts annuelle importante pour 4,5 millions de Québécois.

Nous avons discuté avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, afin d’en savoir un peu plus et surtout connaître les répercutions sur les Beaucerons.

Il tenait dans un premier temps à souligner que la baisse est l’un des engagements qu’ils avaient pris lors du premier mandat. Il ajoute que son gouvernement en avait fait beaucoup dans les dernières années : « on a diminué les taxes scolaires, augmenté les allocations familiales, on est revenu avec un tarif unique pour les garderies, on a diminué aussi les tarifs de stationnement dans les hôpitaux ».

Pour M.Poulin, ils sont le parti des contribuables. Pour eux, en posant cette action, cela permettra aux citoyens de contribuer à l’économie particulièrement locale. Toutefois, bien que le budget soit « collé sur les préoccupations des gens, il demeure prudent compte tenu de la situation économique et l’incertitude ».

En plus des baisses d’impôts, il y a également le congé de la régie des rentes du Québec pour les 65 ans qui devrait aider à garder plus longtemps les employés pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Projets pour Beauce-Sud

Le député rappelle qu’il avait eu trois projets inscrits dans le premier mandat qui sont en cours et continueront de l’être grâce à ce nouveau budget : le complexe multisport de Saint-Georges, la Maison des Aînés de Saint-Martin et le prolongement de l’autoroute 73 qui doit débuter en 2024-2025.

Parmi les nouveaux projets, de l’argent est prévu pour le centre d’appel d’urgence CAUCA pour que, dans les prochaines années, les citoyens puissent texter et envoyer des vidéos au centre directement. « C’est un outil important pour nos pompiers. C’est un outil important pour la violence conjugale. Ça, on a de l’argent qui a été annoncé dans le budget hier ».

Il est prévu en 2023 et 2024 de convertir 5 000 places dans les services de garde au Québec. Samuel Poulin explique que même dans la région certains parents payent entre 50 et 60 $ par jour et que l’objectif est d'amener ces places à 8,85 $.

Point de vue sur le budget par le député

Selon lui, la baisse d’impôts est le plus grand point fort et c’est de cette manière qu’il sera possible d’investir dans notre économie, et ce, sans couper les services.

« Non seulement on a réduit le fardeau fiscal des gens, mais on baisse les impôts. En baissant les impôts, c’est de l’argent investi dans notre économie. Lorsqu’on fait des campagnes d’achat local et l’on dit aux gens, il faut investir dans notre économie, c’est un pari que l’on fait ».

De plus, « on maintient nos missions de l’état en santé, en éducation, on reste actif et l’on maintient nos priorités pour lutter contre le décrochage scolaire, parce que notre population est plus vieillissante donc on a besoin de leur donner des services en santé. »

Premier budget du deuxième mandat

Bien qu’il voudrait promettre que tous les projets pour la région resteront d’actualité, il reste trois autres budgets pour ce deuxième mandat. Il mentionne qu’il y aura de l’investissement dans les différentes infrastructures, mais « je ne vous le cacherais pas il y aura des dépassements de coûts. Peut-être qu’avant on était capable de faire 3-4 projets avec le même argent et aujourd’hui on peut en faire un ou deux. Mais ça, c’est l’inflation qui est là. Mais en même temps, on ne peut pas s’empêcher de réaliser des engagements, de réaliser des bâtiments parce qu’il y a des dépassements de coûts. Il faut juste le faire intelligemment et des fois sur une plus longue période ».