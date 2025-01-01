Samuel Poulin serait nommé ministre délégué à l’Économie et à la Jeunesse

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, aurait été nommé ministre délégué à l’Économie et à la Jeunesse au gouvernement du Québec.

Par voie de communiqué de presse, le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, ont tenu à féliciter le député. « Cette nomination est un honneur qui rejaillit sur toute notre région. Fort de son expérience de communicateur, M. Poulin saura porter la voix de la circonscription de Beauce-Sud au sein du gouvernement, tout en défendant les intérêts de l'ensemble du Québec », a mentionné Claude Morin. « Au nom de tous les membres du conseil municipal et des citoyens de Saint-Georges, nous souhaitons un franc succès à M. Poulin dans ses nouvelles fonctions ministérielles. »

Le dévoilement des postes devrait être annoncé à 14 h par le premier ministre du Québec, François Legault.