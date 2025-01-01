Nous joindre
Député fédéral de Beauce

Ouverture du bureau de circonscription à Sainte-Marie

durée 16h15
22 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient d'annoncer l’ouverture officielle de son bureau de circonscription à Sainte-Marie, situé au 101-280, boulevard Vachon Nord, dans le bâtiment de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Ce nouvel espace a pour objectif d’offrir aux citoyens un lieu d’accueil accessible et convivial pour discuter de leurs préoccupations, et obtenir du soutien dans leurs démarches auprès du gouvernement fédéral. Ce bureau s’ajoute à celui de Saint-Georges, ouvert depuis juin.

En plus d’être un lieu de service, le bureau vise à renforcer la proximité entre le député et la population beauceronne. Les citoyens pourront s’y adresser pour des questions liées notamment à l’assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse, l’immigration, ou tout autre programme et service relevant du gouvernement fédéral.

«Pour moi, l’ouverture de ce bureau représente bien plus qu’une adresse physique: c’est un engagement envers les gens d’ici. Je veux que chaque Beauceron sache que leur député est accessible, à l’écoute et prêt à travailler pour eux», a déclaré le député.

L’équipe du député sera sur place pour accompagner les citoyens, répondre à leurs questions et assurer un suivi personnalisé des dossiers. Par ailleurs, M. Groleau entend maintenir une présence active sur le terrain lors de ses semaines en circonscription.

Pour toute question ou prise de rendez-vous, les citoyens sont aussi invités à communiquer avec l’équipe au 418-381-1300 ou par courriel au jason.groleau@parl.gc.ca.

