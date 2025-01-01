Ottawa affiche un déficit de 7,8 milliards $

Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit budgétaire de 7,8 milliards $ pour les quatre premiers mois de son exercice 2025-2026.

Selon le suivi budgétaire mensuel du ministère des Finances, le résultat pour la période d'avril à juillet se compare à un déficit de 7,3 milliards $ pour la même période un an plus tôt.

Les recettes pour cette période ont totalisé 163,4 milliards $, en hausse par rapport aux 160,8 milliards $ de l'année précédente, grâce à une augmentation de 4,5 % des recettes fiscales.

Le total des dépenses de programmes, hors pertes actuarielles nettes, a atteint 151,3 milliards $, ce qui représente une hausse par rapport à 146,9 milliards $ un an plus tôt.

Les frais de la dette publique pour cette période se sont élevés à 18,6 milliards $, contre 18,7 milliards $ l'année précédente.

Les pertes actuarielles nettes se sont élevées à 1,3 milliard $, en baisse par rapport à 2,5 milliards $ un an plus tôt.

La Presse Canadienne