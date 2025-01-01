Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale

Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

durée 18h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud, et tout nouveau ministre, Samuel Poulin, s'accommode très bien de la feuille de route que vient d'aligner le premier ministre du Québec, François Legault, pour la dernière année de mandat de son gouvernement.

C'est du moins ce qu'il a laissé comprendre lors de sa première entrevue vidéo avec EnBeauce.com, depuis qu'il a fait son entrée au cabinet gouvernemental, le 10 septembre, en devenant ministre responsable de la Jeunesse, et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Mardi, dans son discours d'ouverture de session pour la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le chef de la Coalition avenir Québec a fixé quatre champs d'action, déjà énoncés par le passé, sur lesquels son équipe interviendra prioritairement: l'économie et les finances, l'efficacité de l'État, l'identité et la sécurité.

François Legault s'en est notamment pris aux «pratiques dépassées» des syndicats, dont il veut réformer le régime de fonctionnement, et «aux islamistes radicaux» qui s'attaquent aux valeurs communes de la population québécoise, dont la laïcité.

«Les priorités énoncés par le premier ministre, je pense, sont (aussi) les priorités des Beaucerons [...] J'ai beaucoup poussé (pour faire de) l'économie et le portefeuille (des priorités). En tant que ministre de l'économie et des PME, je pense qu'on aura des annonces intéressantes à ce niveau-là», a -t-il dit.

Malgré la dernière année très difficile pour le gouvernement Legault (fiasco SAAclic, perte de centaines de millions $ avec l'usine Northvolt, confrontations avec les médecins, claquage de portes de plusieurs députés de la CAQ qui ont quitté le navire, etc.), l'élu beauceron estime qu'il pourra se réaliser des bons coups d'ici la fin du mandat. À cet égard, il entend déposer un projet de loi visant à alléger le fardeau administratif des PME.

Il a aussi confirmé à nouveau qu'il sera dans les rangs pour obtenir un 3e mandat comme représentant de la circonscription de Beauce-Sud lors du scrutin de l'automne 2026.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le ministre Samuel Poulin.

À lire également

Samuel Poulin nommé ministre : « Un honneur pour la Beauce »

Samuel Poulin nommé ministre responsable de la Jeunesse

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

Publié le 29 septembre 2025

La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, exhorte Postes Canada à déposer rapidement une offre au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en grève. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a manifesté jeudi après qu’Ottawa a annoncé des changements radicaux aux activités de la société d’État pour remédier à sa ...

LIRE LA SUITE
Ottawa affiche un déficit de 7,8 milliards $

Publié le 26 septembre 2025

Ottawa affiche un déficit de 7,8 milliards $

Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit budgétaire de 7,8 milliards $ pour les quatre premiers mois de son exercice 2025-2026. Selon le suivi budgétaire mensuel du ministère des Finances, le résultat pour la période d'avril à juillet se compare à un déficit de 7,3 milliards $ pour la même période un an plus tôt. Les recettes pour cette ...

LIRE LA SUITE
Québec abandonne sa réforme controversée du régime forestier

Publié le 25 septembre 2025

Québec abandonne sa réforme controversée du régime forestier

Le gouvernement abandonne le controversé projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier, porté par l’ancienne ministre Maïté Blanchette Vézina. Le premier ministre François Legault doit en faire l’annonce lors d’un discours devant la Fédération québécoise des municipalités jeudi à Québec. La Presse Canadienne a pu confirmer l'information ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge