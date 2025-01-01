Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud, et tout nouveau ministre, Samuel Poulin, s'accommode très bien de la feuille de route que vient d'aligner le premier ministre du Québec, François Legault, pour la dernière année de mandat de son gouvernement.

C'est du moins ce qu'il a laissé comprendre lors de sa première entrevue vidéo avec EnBeauce.com, depuis qu'il a fait son entrée au cabinet gouvernemental, le 10 septembre, en devenant ministre responsable de la Jeunesse, et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Mardi, dans son discours d'ouverture de session pour la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le chef de la Coalition avenir Québec a fixé quatre champs d'action, déjà énoncés par le passé, sur lesquels son équipe interviendra prioritairement: l'économie et les finances, l'efficacité de l'État, l'identité et la sécurité.

François Legault s'en est notamment pris aux «pratiques dépassées» des syndicats, dont il veut réformer le régime de fonctionnement, et «aux islamistes radicaux» qui s'attaquent aux valeurs communes de la population québécoise, dont la laïcité.

«Les priorités énoncés par le premier ministre, je pense, sont (aussi) les priorités des Beaucerons [...] J'ai beaucoup poussé (pour faire de) l'économie et le portefeuille (des priorités). En tant que ministre de l'économie et des PME, je pense qu'on aura des annonces intéressantes à ce niveau-là», a -t-il dit.

Malgré la dernière année très difficile pour le gouvernement Legault (fiasco SAAclic, perte de centaines de millions $ avec l'usine Northvolt, confrontations avec les médecins, claquage de portes de plusieurs députés de la CAQ qui ont quitté le navire, etc.), l'élu beauceron estime qu'il pourra se réaliser des bons coups d'ici la fin du mandat. À cet égard, il entend déposer un projet de loi visant à alléger le fardeau administratif des PME.

Il a aussi confirmé à nouveau qu'il sera dans les rangs pour obtenir un 3e mandat comme représentant de la circonscription de Beauce-Sud lors du scrutin de l'automne 2026.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le ministre Samuel Poulin.