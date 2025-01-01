Nous joindre
Étude parlementaire fédérale

Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

7 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, participera à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant : les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière. 

Cette problématique soulève de sérieuses inquiétudes. Depuis quelques temps, on observe une hausse des incidents et des accidents sur les routes du Québec. Les Québécois ont raison d’être préoccupés par cette situation et d’exiger un environnement plus sûr pour les usagers de la route. 

«Trop de familles et d’entreprises paient le prix de failles dans notre système. Le dossier des "Chauffeurs Inc." n’est pas qu’une question administrative: c’est une question de sécurité, d’équité et de responsabilité. Ceux-ci contournent les lois et mettent également en péril la compétitivité des compagnies de transport. Les Conservateurs défendront et feront entendre la voix des travailleurs, des entreprises responsables et des citoyens qui demandent un réseau routier plus sécuritaire», a déclaré Jason Groleau.

M. Groleau entend faire la lumière sur ce dossier. Le gouvernement libéral de Mark Carney doit cesser de fermer les yeux, assumer ses responsabilités et mettre en place des mesures concrètes pour assurer la sécurité des Québécois et de tous les Canadiens sur nos routes.

Le député souhaite travailler en collaboration avec les acteurs de l’industrie, la province et le gouvernement fédéral. D’ailleurs, une première rencontre entre l’Association du camionnage du Québec et les députés conservateurs du Québec a déjà eu lieu hier avant-midi.

 

