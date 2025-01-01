Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

Une somme de 424 500 $ sera investie dans la circonscription pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN).

C'est le député du comté, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd,hui, par voie de communiqué de presse, au nom du ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin.

Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordé au Créneau carrefour jeunesse, dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

Dans Beauce-Nord, le montant octroyé permettra de soutenir le CJEBN pour continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

«Je suis enchanté de cet important soutien accordé par notre gouvernement au CJEBN. Une organisation active et très présente dans ma communauté qui fait une énorme différence dans la vie de nombreux jeunes adultes de 15 à 35 ans. Je remercie mon ami, voisin de comté et ministre Samuel pour cet appui», a commenté l'élu de Beauce-Nord.