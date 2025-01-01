Nous joindre
Annonce du député Luc Provençal

Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

durée 17h00
17 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une somme de 424 500 $ sera investie dans la circonscription pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN).

C'est le député du comté, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd,hui, par voie de communiqué de presse, au nom du ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin.

Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordé au Créneau carrefour jeunesse, dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

Dans Beauce-Nord, le montant octroyé permettra de soutenir le CJEBN pour continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels. 

«Je suis enchanté de cet important soutien accordé par notre gouvernement au CJEBN. Une organisation active et très présente dans ma communauté qui fait une énorme différence dans la vie de nombreux jeunes adultes de 15 à 35 ans. Je remercie mon ami, voisin de comté et ministre Samuel pour cet appui», a commenté l'élu de Beauce-Nord.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Publié le 15 octobre 2025

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Il y a exactement un mois aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa et EnBeauce.com s'est entretenu avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, pour savoir notamment, comment il s'acclimate à son nouveau rôle. «Je me plais encore à dire que je vais rester un entrepreneur qui fait de la politique, et non un politicien», a-t-il ...

LIRE LA SUITE
Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Publié le 7 octobre 2025

Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, participera à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant : les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière.  Cette problématique soulève de sérieuses inquiétudes. Depuis quelques ...

LIRE LA SUITE
Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

Publié le 2 octobre 2025

Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

Le député de Beauce-Sud, et tout nouveau ministre, Samuel Poulin, s'accommode très bien de la feuille de route que vient d'aligner le premier ministre du Québec, François Legault, pour la dernière année de mandat de son gouvernement. C'est du moins ce qu'il a laissé comprendre lors de sa première entrevue vidéo avec EnBeauce.com, depuis qu'il a ...

LIRE LA SUITE
