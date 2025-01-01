Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

durée 18h00
15 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Il y a exactement un mois aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa et EnBeauce.com s'est entretenu avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, pour savoir notamment, comment il s'acclimate à son nouveau rôle.

«Je me plais encore à dire que je vais rester un entrepreneur qui fait de la politique, et non un politicien», a-t-il affirmé d'entrée de jeu. Rappelons qu'il a été élu lors du scrutin du 28 avril dernier, lui un complet néophyte en politique active.

La courte session de la Chambre des communes, ce printemps, a été une bonne «période de réchauffement» avant de se lancer dans une partie de trois périodes, a imagé cet ancien hockeyeur.

S'il n'est pas friand de la joute oratoire sur le plancher de la Chambre, il dit «adorer» les comités parlementaires. Avec trois autres collègues du Parti conservateur, il siège notamment au prestigieux Comité permanent du commerce international. «Pour un nouveau comme moi, je n'aurais pas pu demander mieux», a confié M. Groleau.

Ainsi, il se trouve au coeur de toutes les discussions qui ont lieu sur la renégociation de l'ACEUM (Accord Canada-États-Unis-Mexique), qui sont marquées par la guerre tarifaire que mène le président Donald Trump envers le Canada, et aussi les autres pays de la planète.

Il dit entretenir d'excellentes relations avec la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly, et son équipe, ce qui est utile pour créer des ponts avec le milieu des affaires de la Beauce.

Le député participera aussi à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant: les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière.

Enfin, sur le plan personnel, Jason Groleau revient en Beauce toutes les fins de semaine, afin d'être présent pour sa jeune famille, et conserver le lien de communication et de partage.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

