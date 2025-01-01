Les funérailles de Normand Lapointe auront lieu le 15 novembre

Les funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, seront célébrées le samedi 15 novembre prochain.

L'avis vient d'être publié par le Salon funéraire Yves Bolduc de Saint-Victor.

L'homme politique, qui a siégé pour un seul mandat, de 1980 à 1984, sous les couleurs du Parti libéral du premier ministre Pierre Elliot Trudeau, est décédé mercredi, à la Maison Catherine de Longpré, de Saint-Georges. Le résident de Saint-Victor était âgé de 86 ans.

D'ailleurs, les drapeaux de l’hôtel de ville ont été mis en berne dès l'annonce de sa mort.

La famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Les funérailles auront lieu ce même jour, du samedi 15 novembre à 14 h en l'église de Saint-Victor et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.