Jason Groleau dénonce l’inaction libérale en matière de sécurité routière

31 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, considère que le gouvernement libéral de Mark Carney doit en faire davantage pour assurer la sécurité des Québécois sur nos routes.

Après dix ans d’inaction libérale, il aura fallu une pression constante des conservateurs au Comité fédéral des transports pour que les libéraux se sentent obligé de réagir aux problèmes de sécurité liés à des camionneurs insuffisamment formés sur nos routes, comme l'a rapporté La Presse, hier.

« Les conservateurs réclament depuis des années la fin du phénomène des Chauffeurs inc. qui menace la sécurité sur nos routes. Il y a trois ans, les libéraux avaient promis de régler la situation en faisant une promesse similaire, mais rien n'a été fait. Le Parti conservateur va continuer de faire pression pour régler la situation », a déclaré Jason Groleau. 

Les libéraux continuent de fermer les yeux sur le manque de formation, de supervision et d’encadrement de milliers de conducteurs de poids lourds qui circulent sur nos routes sans les compétences nécessaires pour manœuvrer ces véhicules en toute sécurité, estime l'élu de Beauce.

« Nous devons nous assurer que chaque camionneur sur nos routes est qualifié et bien formé. C’est une question de sécurité publique, pas de partisanerie. Il est temps pour le gouvernement libéral de Mark Carney d'agir de manière responsable pour protéger les familles canadiennes sur nos routes », a conclu M. Groleau.

