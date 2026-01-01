Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Annonce de Luc Provençal

La MRC Nouvelle-Beauce reçoit 1.2M$ pour le transport adapté

durée 09h00
13 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un montant total 1 260 487 $ a été accordé à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour l’exploitation de services en transport adapté sur son territoire.

L'annonce a été faite par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien. Cette importante aide financière a pour but de soutenir la MRC de La Nouvelle-Beauce à offrir un service de qualité à la hauteur des attentes et besoins des usagers. 

« À nouveau, votre gouvernement est présent pour investir dans notre région et à l’écoute des besoins des citoyens nécessitant un transport adapté tout en appuyant financièrement la MRC de la Nouvelle-Beauce pour rendre le service sur son territoire. Une collaboration essentielle entre nos deux entités pour votre bénéfice », a souligné Luc Provençal.

En bref, la contribution financière de base du gouvernement, sur trois ans, est répartie comme suit:
• 2025 : 404 804 $
• 2026 : 419 858 $
• 2027 : 435 825 $

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'AIS Beauce-Sartigan reçoit 300 000$ pour son projet de relocalisation

Publié hier à 16h15

L'AIS Beauce-Sartigan reçoit 300 000$ pour son projet de relocalisation

L’Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan (AIS) s'est vu remettre un montant de 300 000$ par le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la jeunesse, Samuel Poulin. Cette somme servira à compléter le financement de son projet de relocalisation qui ...

LIRE LA SUITE
Chefferie du PLQ: Mario Roy plongera à nouveau

Publié le 6 janvier 2026

Chefferie du PLQ: Mario Roy plongera à nouveau

Le Beauceron Mario Roy tentera à nouveau de décrocher le poste de chef du Parti libéral du Québec. «Une annonce officielle vous sera transmise la semaine prochaine, lors du début de la course tel que prévu par le parti», a écrit le principal intéressé, dans un bref message courriel envoyé hier en fin de journée,  L'agriculteur de ...

LIRE LA SUITE
Les élections fédérales du 28 avril

Publié le 26 décembre 2025

Les élections fédérales du 28 avril

Retrouvez les principales nouvelles de la campagne électorale fédérale qui a mené au scrutin du 28 avril 2025. Mercredi 13 février Maxime Bernier veut reprendre la Beauce avec une réforme de la gestion de l'offre À la veille de la Saint-Valentin, c'est l'appel du coeur lancé ce matin par le chef du Parti populaire du Canada (PPC), ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge