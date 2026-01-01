La MRC Nouvelle-Beauce reçoit 1.2M$ pour le transport adapté

Un montant total 1 260 487 $ a été accordé à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour l’exploitation de services en transport adapté sur son territoire.

L'annonce a été faite par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien. Cette importante aide financière a pour but de soutenir la MRC de La Nouvelle-Beauce à offrir un service de qualité à la hauteur des attentes et besoins des usagers.

« À nouveau, votre gouvernement est présent pour investir dans notre région et à l’écoute des besoins des citoyens nécessitant un transport adapté tout en appuyant financièrement la MRC de la Nouvelle-Beauce pour rendre le service sur son territoire. Une collaboration essentielle entre nos deux entités pour votre bénéfice », a souligné Luc Provençal.

En bref, la contribution financière de base du gouvernement, sur trois ans, est répartie comme suit:

• 2025 : 404 804 $

• 2026 : 419 858 $

• 2027 : 435 825 $