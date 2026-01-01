Nous joindre
Après l'élection d'un nouveau chef de la CAQ

François Legault quittera son poste de premier ministre du Québec

14 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

(Mise à jour à 11 h 50) Ondes de choc ce matin à l'Assemblée nationale, alors que François Legault a annoncé que «pour le bien de mon parti et, surtout, pour le bien du Québec, je vais quitter mon poste» de premier ministre.

Il restera jusqu'à que son parti de la Coalition Avenir Québec, qu'il a fondé, lui ait trouvé un successeur, ce qui devra se faire dans les prochains mois, avant le scrutin du 5 octobre prochain.

Pour l'instant, les modalités de la course à la chefferie ne sont pas connues.

Élu premier ministre en 2018, François Legault a indiqué durant son point de presse — livré en compagnie de son épouse, Isabelle Brais, et de son chef de cabinet, Martin Koskinen — avoir réussi «tout un exploit» en obtenant deux gouvernements majoritaires.

Lors de son premier mandat, durant lequel a sévi la pandémie de Covid-19, «j'ai essayé de sauver le maximum de vies», a-t-il fait savoir. Ce moment a démontré que la Québec était une nation «très solidaire» et dit avoir développé «une complicité» avec la population de sa province.

Le premier ministre démissionnaire a dressé le bilan de ses grandes réalisations depuis l'arrivée de son parti au pouvoir. «Une de mes grandes fiertés, c’est que depuis sept ans, on a réussi à battre l’Ontario et le reste du Canada», a-t-il déclaré. 

Il dit avoir adopté une position agressive pour attirer les entreprises. «On a eu des échecs mais il y a eu aussi beaucoup de réussites», a-t-il mentionné en substance.

François Legault a conclu en affirmant qu'avoir été «premier ministre du Québec a été le plus grand honneur de ma vie.»

EnBeauce.com est en attente de recevoir, en fin d'après-midi, les commentaires des députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin.

