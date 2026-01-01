Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Départ du premier ministre François Legault

«Faire de la politique est difficile et exigeant» — Samuel Poulin

durée 16h15
14 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

EnBeauce.com reproduit les commentaires publiés sur la page Facebook du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, suite à l'annonce de François Legault qui quittera son poste de premier ministre du Québec.

Merci, Monsieur le premier ministre.

À 22 ans, vous m’avez fait confiance pour faire partie de l’équipe du changement. Je me souviens de notre première rencontre avec votre épouse, Isabelle.

Dans toutes mes réalisations en Beauce au cours des dernières années, ainsi que dans mes dossiers économiques, vous m’avez soutenu.

Avant la politique, il y a la vie. Il y a l’homme.

Vous avez fondé une troisième voie. Une option politique différente des vieux partis. Un homme d’affaires qui aurait pu faire bien autre chose que la politique et travailler 80 heures par semaine.

Celui des nombreuses crises, allant des feux de forêt aux inondations records. De la crise sanitaire inédite jusqu’aux tarifs de Donald Trump. De la crise fédérale des migrants. Et j’en passe.

Faire de la politique est difficile et exigeant.

Il faut avoir la couenne dure. Rien n’est parfait, mais les réalisations traversent le temps, les modes, les tempêtes et surtout bénéficient à nos gens sur le long terme.

On reste aux commandes et je vais continuer de livrer, dans mes fonctions de député et de ministre, jusqu’au bout, avec vous et notre monde.

Samuel

Par ailleurs, se trouvant présentement à l'extérieur du pays, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a réagi à l'annonce dans un bref message courriel: « Je salue le dévouement de M. Legault au bien-être de la nation québécoise. Je le remercie de sa confiance à mon égard depuis 2018 et j’en garde de bons souvenirs. Un premier ministre grâce à qui de nombreux et importants projets ont vu le jour dans Beauce-Nord. »

À lire également

François Legault laissera son poste de premier ministre du Québec

RECOMMANDÉS POUR VOUS

François Legault quittera son poste de premier ministre du Québec

Publié à 10h48

François Legault quittera son poste de premier ministre du Québec

(Mise à jour à 11 h 50) Ondes de choc ce matin à l'Assemblée nationale, alors que François Legault a annoncé que «pour le bien de mon parti et, surtout, pour le bien du Québec, je vais quitter mon poste» de premier ministre. Il restera jusqu'à que son parti de la Coalition Avenir Québec, qu'il a fondé, lui ait trouvé un successeur, ce qui devra ...

LIRE LA SUITE
Mario Roy se présente comme le candidat «plus blanc que blanc»

Publié hier à 17h00

Mario Roy se présente comme le candidat «plus blanc que blanc»

«Je suis le candidat qui peut laver plus blanc que blanc avec certitude. Et c'est exactement ce dont le Parti libéral du Québec a besoin aujourd'hui.»  C'est de cette façon que l'agriculteur beauceron, Mario Roy, a annoncé, en conférence de presse aujourd'hui qu'il sera à nouveau de la course à la chefferie du PLQ, qui est officiellement en ...

LIRE LA SUITE
La MRC Nouvelle-Beauce reçoit 1.2M$ pour le transport adapté

Publié hier à 9h00

La MRC Nouvelle-Beauce reçoit 1.2M$ pour le transport adapté

Un montant total 1 260 487 $ a été accordé à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour l’exploitation de services en transport adapté sur son territoire. L'annonce a été faite par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien. Cette importante aide financière a pour but de soutenir la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge