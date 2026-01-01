EnBeauce.com reproduit les commentaires publiés sur la page Facebook du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, suite à l'annonce de François Legault qui quittera son poste de premier ministre du Québec.

Merci, Monsieur le premier ministre.

À 22 ans, vous m’avez fait confiance pour faire partie de l’équipe du changement. Je me souviens de notre première rencontre avec votre épouse, Isabelle.

Dans toutes mes réalisations en Beauce au cours des dernières années, ainsi que dans mes dossiers économiques, vous m’avez soutenu.

Avant la politique, il y a la vie. Il y a l’homme.

Vous avez fondé une troisième voie. Une option politique différente des vieux partis. Un homme d’affaires qui aurait pu faire bien autre chose que la politique et travailler 80 heures par semaine.

Celui des nombreuses crises, allant des feux de forêt aux inondations records. De la crise sanitaire inédite jusqu’aux tarifs de Donald Trump. De la crise fédérale des migrants. Et j’en passe.

Faire de la politique est difficile et exigeant.

Il faut avoir la couenne dure. Rien n’est parfait, mais les réalisations traversent le temps, les modes, les tempêtes et surtout bénéficient à nos gens sur le long terme.

On reste aux commandes et je vais continuer de livrer, dans mes fonctions de député et de ministre, jusqu’au bout, avec vous et notre monde.

Samuel

Par ailleurs, se trouvant présentement à l'extérieur du pays, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a réagi à l'annonce dans un bref message courriel: « Je salue le dévouement de M. Legault au bien-être de la nation québécoise. Je le remercie de sa confiance à mon égard depuis 2018 et j’en garde de bons souvenirs. Un premier ministre grâce à qui de nombreux et importants projets ont vu le jour dans Beauce-Nord. »