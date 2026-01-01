Le Parti Québécois tiendra son caucus de la rentrée en Beauce

Le Parti Québécois tiendra son caucus de la rentrée parlementaire en Beauce la semaine prochaine.

En effet, le chef, Paul St-Pierre Plamondon, et tous ses députés se réuniront du mercredi 28 janvier au vendredi 30 janvier au Centre des congrès Le Georgesville, de Saint-Georges.

En soirée du 29 janvier, il y aura une assemblée citoyenne où le public pourra venir rencontrer le chef et ses élus. L'admission est gratuite mais la réservation est obligatoire (https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/assemblee-citoyenne-a-saint-georges).