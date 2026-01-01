Le Parti Québécois en Beauce pour peaufiner sa plateforme entrepreneuriale

Outre la tenue du caucus de la rentrée parlementaire, le chef et les élus du Parti Québécois sont en Beauce pour peaufiner leur plateforme électorale sur les enjeux auxquels font face les entreprises québécoises.

C'est ce qu'a indiqué le chef de la formation politique, Paul St-Pierre Plamondon, en mêlée de presse ce matin, au centre des congrès Le Georgeville, où se tient le rassemblement de trois jours.

Hier, l'équipe de députés a tenu des rencontres en privé avec divers groupes, intervenants et élus de la Beauce, dont des représentants des conseils économiques du territoire, de chambres de commerce, et aussi du Cégep Beauce-Appalaches, pour échanger sur la situation actuelle.

Rappelons que la région est grandement affectée par la guerre tarifaire du président américain Donald Trump, alors que plus de 65% des PME d'ici exportent vers les États-Unis. De même, plusieurs compagnies emploient des travailleurs étrangers temporaires, dont le statut est devenu précaire.

« (On se prépare) à un rendez-vous électoral dans le cadre duquel, on veut être le parti qui s'occupe de l'économie, qui s'occupe de nos PME et qui a travaillé avec sérieux dans cet objectif-là », a indiqué M. St-Pierre Plamondon.

Ce soir, le chef et sa députation participeront à une assemblée citoyenne, comprenant principalement des militants des deux circonscriptions beauceronnes.

Questionné à savoir quel message il entendait livrer à ses troupes, pour les encourager à se lancer dans la course électorale, alors que la Beauce n'est pas reconnue comme le terreau le plus fertile pour le PQ, Paul St-Pierre Plamondon a répondu: « En fait, si on regarde les projections, le Parti Québécois est quand même dans la course et on a le mérite d'être très sérieux dans notre démarche pour favoriser et protéger les entreprises exportatrices [...] Nous on est sérieux. On écoute ces entreprises là, on va s'aligner, de sorte à ce que notre plateforme leur soit utile. Il n'y a pas beaucoup de partis en ce moment qui peuvent se targuer de ça. Il n'y a pas beaucoup de partis qui auront la qualité des candidatures que l'on va mettre de l'avant, dans quel cas on a des chances, puis on a des ambitions pour la Beauce.»

Le caucus du Parti Québécois se poursuit demain au Georgesville et se terminera par une conférence de presse du chef de la formation politique.

Signalons que les travaux parlementaires reprennent à l'Assemblée nationale, ce mardi 3 février prochain.