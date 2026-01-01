Nous joindre
Course à la chefferie du Parti libéral du Québec

Mario Roy toujours en marche pour déposer sa candidature

durée 12h00
31 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'aspirant candidat à la chefferie du Parti Libéral du Québec, Mario Roy, poursuit ses démarches afin de remplir les conditions de la course à la date limite de dépôt du 13 février prochain.

C'est ce que le principal intéressé a laissé savoir dans un message courriel, envoyé hier soir, «pour éliminer la confusion des dernières heures sur ma candidature.»

Jeudi matin (29 janvier), les médias ont rapporté que le PLQ avait refusé la candidature de l'agriculteur de Saint-Jules, qui, pour une deuxième fois, tente sa chance d'obtenir le poste.

En fin d'après-midi, cette même journée, il a reçu une lettre des instances de la formation politique l'informant que le «comité du feu vert» ne pouvait donner son aval à son inscription dans la course, en date de la missive. «Mais cela ne m'empêche pas de poursuivre mes démarches jusqu'au 13 février et c'est ce que je vais faire. La situation n'a pas changé pour moi», a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique ce matin avec EnBeauce.com.

M. Roy a trouvé «très désagréable» que l'information ait coulé dans la presse, avant d'en être lui-même avisé. Les responsables du parti se seraient d'ailleurs excusé, a-t-il signalé.

Rappelons que d'ici le 13 février, il devra recueillir les signatures de 750 membres en règle provenant d’au moins 70 comtés et de 12 régions, ainsi que verser une somme totale non remboursable de 30 000 $. Il soutient que sa campagne progresse «très bien» et qu'il est confiant d’y arriver. «J'ai eu une rencontre avec des militants cette semaine qui m'a grandement encouragé», a confié Mario Roy.

Par ailleurs, il insiste pour dire que la dette de 18 000 $, qu'il a enregistrée lors de sa participation à la course précédente, n'a pas d'incidence sur son éligibilité dans l'actuelle démarche.

Signalons que le Parti libéral du Québec n'a pas donné suite à la demande d'EnBeauce.com d'expliquer les raisons de cette décision, dans un courriel envoyé jeudi.

