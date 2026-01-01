Nous joindre
Samuel Poulin devient ministre responsable de Chaudière-Appalaches

durée 15h55
3 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a été nommé aujourd'hui  ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches.

Élu en 2018 et réélu en 2022, il est nommé ministre délégué à l'Économie et aux PME et ministre responsable de la Jeunesse en septembre 2025. 

«Je connais Chaudière-Appalaches sous toutes ses coutures. De Lévis au Lac-Frontière, en passant par Sainte-Justine, de Saint-Georges jusqu’à Thetford Mines, notre région joue un rôle économique de haute importance pour le Québec [...] Au cours des prochains jours, je compte faire une nouvelle tournée des différentes organisations sur le territoire pour poursuivre notre importante collaboration», a-t-il signalé à l'issue de la cérémonie d'assermentation, qui s'est effectuée en présence de la Lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte.

Manon Bougie et Samuel Poulin échangent sur les priorités à Saint-Georges

