Quelque 125 partisans venus entendre le chef du Parti Québécois

Environ 125 militants et partisans de la région sont venus entendre le discours du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, lors d'un assemblée citoyenne qui s'est tenue ce jeudi 29 janvier au Centre des congrès Le Georgesville.

« C'est loin d'être impossible qu'on fasse une percée en Beauce pour la raison suivante: on est différent. Vous le voyez dans les derniers jours, on est franc. On n'est pas à vendre, on est déterminé, on est travaillant, on est vaillant, on est rigoureux», a lancé le leader politique sous les applaudissements.

Le rassemblement s'est tenu en marge du caucus de la rentrée parlementaire des députés du PQ, qui ont passé trois jours à Saint-Georges, notamment pour peaufiner leur plateforme électorale sur les enjeux auxquels font face les entreprises québécoises. À cet effet, mercredi, ils ont effectué une série de rencontres en privé avec divers groupes, intervenants et élus de la Beauce, dont des représentants des conseils économiques du territoire, de chambres de commerce, et aussi du Cégep Beauce-Appalaches, pour échanger sur la situation actuelle.

À ses troupes, le chef a promis jeudi soir qu'il y allait avoir de «bonnes candidatures» pour la Beauce, «qu'on va mettre les efforts et qu'on espère gagner» lors du scrutin provincial cet automne.

Signalons qu'au PQ, la sélection des candidatures de comté ne relève pas de l'exécutif local. En effet, les intéressés doivent soumettre officiellement leur nom au bureau national du parti, qui examine le dossier de chacun et approuve, le cas échéant, les postulations. S'il y a plus d'une candidature approuvée pour la circonscription, il y aura alors une assemblée d'investiture des membres pour choisir le porte-couleur de l'élection du 5 octobre prochain.

Rappelons que lors de l'élection du 3 octobre 2022, la porte-étendard Paméla Lavoie-Savard n'avait recueilli que 1 994 voix (5,94 % du suffrage exprimé) et terminé 3e dans la course pour Beauce-Nord. Dans Beauce-Sud, le candidat Jean-François Major avait pris la 4e place avec 1 505 appuis (4,04 %)

Enfin, selon les prévisions de l'agrégateur de sondages Qc125.com, le PQ aurait obtenu 22,6% d'appui dans Beauce-Nord, loin en 2e position du Parti conservateur du Québec (46%), si l'élection avait au lieu le 14 janvier. À la même date, la performance de la formation souverainiste aurait été moindre dans Beauce-Sud, soit 19% contre 47% pour les conservateurs d'Éric Duhaime.

Écoutez quelques extraits vidéos du message livré par le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.