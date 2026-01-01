Projet du 3e lien: il faut cesser de tergiverser, dit le député Luc Provençal

Tout comme de nombreux collègues de Chaudière-Appalaches, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, croit que les tergiversations doivent cesser sur le projet du 3e lien.

«Appelez-le (projet) comme vous voulez, il faut que ça chemine», a-t-il partagé lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, après que le ministre des Transports, Jonatan Julien, eut laissé entendre ce matin que la course à la succession de François Legault pourrait retarder l'avancement du projet.

L'élu beauceron appuie Bernard Drainville dans la course à la chefferie, qui est un ardent défenseur du troisième lien. Sa rivale, Christine Fréchette, veut consulter davantage avant de prendre position.

«En 2013, c'est moi qui a été porteur de la résolution à la TREMCA (Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches) appuyant le projet. Il est temps que ça aboutisse», a-t-il fait savoir, lui qui estime que la question est devenue un boulet dans le bilan de la CAQ. «Mais il ne faut pas que ça devienne une guerre entre Montréal et Québec.»

Bien qu'il préfère que le tracé se trouve plus à l'Est de la proposition actuelle, il estime toutefois ne pas avoir «les compétences» pour le déterminer.

Par contre, il affirme que le lien doit permettre le passage de camions, incluant ceux qui transportent des matières dangereuses. «Autrement, ça ne répondra pas aux besoins des entreprises de la région et entravera le développement économique.»

Dans un autre ordre d'idée, Luc Provençal fera seulement connaître ses intentions de solliciter, ou pas, un troisième mandat comme représentant de Beauce-Nord, après que la course à la chefferie de son parti sera terminée.

Signalons qu'à 71 ans, il est le doyen, en termes d'âge, de toute la députation de l'Assemblée nationale du Québec.