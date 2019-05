Un gym pas comme les autres !

Vous hésitez à vous inscrire dans un centre d’exercices pour vous remettre en forme ou atteindre des objectifs précis? Cet article s’adresse donc à vous! Dans les prochaines lignes, nous vous présenterons le centre d’exercices et de réadaptation du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin et nous discuterons de l’importance de rester actif toute l’année.

Est-ce pour moi?

Le Pavillon du cœur est bien connu pour sa mission qui consiste à offrir des activités de prévention, de réadaptation et de maintien aux gens souffrant de maladies chroniques ou à risque de l’être. Ainsi, plusieurs ont tendance à croire qu’il faut être « malade » pour venir s’entraîner chez nous, mais c’est tout le contraire! Tout le monde devrait se sentir concerné par la prévention (peu importe l’âge) et, comme nos professionnels vous le mentionneraient, il ne faut pas attendre qu’il y ait des changements dans notre état de santé pour décider de se prendre en main. On ne parle pas seulement d’avoir un diagnostic d’une maladie, mais le simple fait d’avoir un seul facteur de risque de la maladie cardiovasculaire devrait vous inciter à prendre des moyens pour les contrôler (et il est rare que les gens n’aient aucun facteur de risque). À titre de rappel, tel que mentionné par Véronique Lessard dans l’article Les maladies chroniques et leurs facteurs de risque , parmi les facteurs modifiables de la maladie cardiovasculaire, on retrouve : l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le surpoids et l’obésité, le tabagisme, le diabète, l’inactivité physique et l’alimentation malsaine. La bonne nouvelle c’est que l’activité physique peut agir sur tous ces facteurs !

Une variété d’équipements

Saviez-vous que notre gym est le seul centre public de la région à posséder des appareils de musculation adaptables aux gens en fauteuil roulant ou à mobilité réduite ? Ainsi, nous pouvons offrir nos services à une plus grande clientèle. De plus, nous vous offrons une variété d’équipements afin d’adapter vos exercices et que vous puissiez avoir du plaisir à vous entraîner. Parmi nos équipements, vous trouverez des appareils cardiovasculaires et musculaires variés ainsi que plusieurs autres tels que des poids libres, des ballons suisses, des bandes élastiques et plusieurs autres.

Un encadrement par des professionnels

À toute heure d’ouverture de notre centre, vous trouverez toujours un professionnel de l’activité physique (kinésiologue ou thérapeute en réadaptation physique) sur place pour vous accueillir, superviser la salle d’entraînement, répondre à vos questionnements (qu’ils soient en lien avec votre entraînement ou nos services offerts) ou tout simplement pour vous encourager! À tout moment, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos professionnels afin de recevoir un programme d’entraînement fait sur mesure pour vous, en fonction de votre condition de santé, vos intérêts en termes d’activité physique et vos besoins (frais supplémentaires associés pour ces services). Les professionnels du Pavillon du cœur se soucient de votre santé et sont également présents pour vous accompagner dans votre prise en charge.

Une flexibilité d’horaire

L’un des avantages d’une remise en forme dans un centre d’exercices est de pouvoir venir s’entraîner aux journées et aux heures qui vous conviennent. De plus, vous décidez vous-mêmes la durée qu’aura votre entraînement. Votre abonnement vous donne un accès illimité au centre lors des heures d’ouverture suivantes :

Lundi et mercredi: 8h à 12h et 13h à 19h

Mardi et jeudi: 8h à 12h et 16h à 19h

Vendredi : 8h à 12h et 13h à 15h

Samedi : 8h à 12h

Dimanche : fermé (congé bien mérité )

Il n’est jamais trop tard pour commencer !

Vous désirez passer à l’action? N’hésitez pas à consulter notre site Internet au www.pavillon.coeur.ca ou à communiquer directement avec nous au 418 227-1843 afin que nous puissions vous référer vers le service le plus approprié pour vous.

Afin de vous inciter à venir bouger avec nous au Pavillon du cœur, nous vous offrons une très belle promotion sur un abonnement estival de 3 mois, soit du 15 juin au 15 septembre 2019, pour seulement 99 $ + taxes (rabais applicable de 20% pour les membres du Pavillon)!

