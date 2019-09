Saviez-vous que l’automne est une excellente période pour réaliser l’implantation de gazon en plaques ? Les soirées plus fraîches jumelées aux précipitations plus fréquentes favorisent la prise avec le nouveau sol.

Même si le gazon ne s’est pas enraciné totalement avant les grands froids, il ne tardera pas à le faire une fois le printemps venu. Après avoir été en mode « dormance » durant l’hiver, il baignera dans l’eau lors de la fonte des neiges.

On cesse de récolter le gazon à l’automne parce que le gel au sol empêche la machinerie d’effectuer la coupe.

Trucs et conseils pour votre gazon à l’approche de l’automne

Si vous avez un gazon plus clairsemé, il est encore temps d’effectuer un sur-ensemencement avant le début des gels au sol. Par contre, à cette période de l’année, évitez d’ensemencer un terrain. Le gazon risque de ne pas survivre aux premières températures froides puisqu’il ne sera pas assez bien établi pour avoir eu le temps de se faire des réserves pour l’hiver.



L’aération du sol consiste à décompacter le terrain au moyen d’un aérateur mécanique qui extrait de petites carottes de terre. Cette opération permettra une meilleure oxygénation et une infiltration d’eau au niveau du sol, ce qui contribuera à la pénétration d’éléments nutritifs. Il s’agit d’une très bonne habitude à adopter l’automne puisqu’avec l’infiltration d’eau crée par les gels et dégels, on obtient une meilleure décompaction du sol.



Pour un sol acide (pH en bas de 6), il vous sera conseillé d’étendre de la chaux granulaire afin d’équilibrer le niveau d’acidité de la matière organique. L’automne est la meilleure saison pour exercer le chaulage puisque l’eau, à la fonte des neiges au printemps, fera pénétrer plus profondément la chaux pour plus d’efficacité.



Un bon engrais riche en potasse sera approprié en fin de saison pour apporter les réserves nécessaires et vaincre le gel intense du sol lors de la période de dormance du gazon. Ainsi, le gazon se portera mieux le printemps venu, ce qui accélérera son éveil.

