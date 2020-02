Cinq lieux pour célébrer un événement en Beauce

Vous ne connaissez pas de destination idéale pour célébrer un événement en Beauce ? Si votre réponse penche plutôt vers le non, voici les 5 lieux propices à la célébration d’une cérémonie. Notre belle région ne manque pas d’attrait.

1. Le Parc d’amusement Woodooliparc

Votre enfant a un an de plus ? Faites la différence en lui réservant un espace complet et ludique au Woodooliparc. Situé à Scott en Beauce, il s’agit d’un parc thématique et féerique bien connu dans le coin.

Un anniversaire se doit d’être joyeux. Alors, laissez vos bambins s’émerveiller et s’amuser dans l’une des 5 attractions de ce somptueux parc : Vol 315 l’ère des dinosaures, Frima et la magie des couleurs ou la féerie de Noël, la Zone Toxic et le délire du savant fou, et enfin la forêt illuminée d’Elfia.

Et il n’y a pas que les anniversaires à célébrer au Woodooliparc ! Vous pouvez également y immortaliser une conférence, une rencontre familiale, un événement corporatif… En effet, le site propose aussi une salle pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Si besoin, un service traiteur préparera l’événement pour vous, de quoi vous simplifier la vie et vous concentrer sur l’essentiel. De nombreux tarifs y sont offerts (Econo, Standard, Tout Inclus), ce qui vous permettra de définir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

2. La Cabane à Pierre

La Cabane à Pierre à Frampton, vous ouvre ses portes dans un cadre d’antan et authentique parfaitement indiqué pour magnifier votre événement. Ce lieu accueille les touristes du monde entier, mais également les Beaucerons, assoiffés de (re)découvrir le folklore québécois dans une ambiance familiale et festive, entourés d’érables à sucre.

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage ou des olympiades, vous avez le champ libre pour célébrer votre jour J dans cette immense et magnifique cabane à sucre en bois rond. Les propriétaires sont très flexibles et vous pourrez organiser une party à votre image, choisissez vous-même la musique, le menu et le décor qui sublimeront votre célébration.

3. Le Manoir Lac-Etchemin

Situé sur les rives du Lac-Etchemin, le Manoir Lac-Etchemin est également un très bon choix pour organiser un événement, que ce soit en famille ou entre amis. Avec sa vue imprenable sur le lac, ses nombreuses chambres, un restaurant à la cuisine variée et sa vaste sélection de vins, sa terrasse, sa salle de réception, son spa et sa piscine extérieur, vous pouvez être sûr de combler vos convives, et vous-même par la même occasion.

Sachez aussi que l’équipe du manoir, dynamique et à l’écoute, se fera un plaisir d’assurer la réussite complète de votre réception, en vous accompagnant tout au long de votre projet.

4. L’Auberge Manoir Taylor Manor

Si vous êtes à la recherche d’un endroit unique et intime pour un événement spécial, venez découvrir le Taylor Manor situé sur l’ancien domaine féodal du Fief Cumberland Mills. Sur près de 7 hectares entourés de forêt, avec un accès privatif à la rivière Cumberland et à un superbe jardin fleuri, cet espace saura ravir les amateurs d’histoire, de nature et de placidité. Le Manoir victorien de 15 pièces compte seulement 7 chambres et est donc plus approprié pour un petit comité.

Pour mettre en place votre événement, deux possibilités vous seront offertes. Organiser votre événement par vos propres soins ou confier l’organisation complète à une équipe d’experts disponible sur place.

5. A la maison, tout simplement

Aucun des espaces cités plus haut ne vous arrange ? Vous êtes plutôt sur un petit budget ? Alors pourquoi ne pas organiser votre événement directement chez vous ? Si vous avez l’âme d’un/une organisateur/trice, vos invités de s’ennuieront pas, même à la maison, c’est effectivement du travail, mais vous serez fier de l’avoir réalisé par vous-même.

On peut également vous recommander d’agrémenter votre party avec une entreprise de services à domicile, cela peut-être un traiteur, une box photo pour vos invités, ou pourquoi pas carrément amener des tables de jeux de casino. De quoi s’amuser tous ensemble au poker, blackjack, à la roulette, aux dés… Attention cependant à bien vous remémorer les règles de ces différents jeux, le site Casinoscanada.com peut grandement vous aider dans ce cas-là. Sachez donc qu’ilI existe de nombreuses entreprises qui se déplacent partout en Beauce pour ce genre de prestation, une recherche sur internet vous aidera à les trouver.