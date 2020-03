Déménager au printemps, la saison idéale !

Il y a quelques jours Déménagement JFC, vous décrivez les avantages et les désavantages de déménager selon les saisons. Finalement, les entreprises de déménagement conseillent fortement de le faire au printemps.

Cette saison, est le moment idéal, car elle offre beaucoup plus d’avantages, autant pour les particuliers que les entreprises, qui décident de changer d’endroit. La haute saison des déménagements au Québec est durant l’été, car la majorité des baux terminent à ce moment. Plusieurs ont connu des retards et des complications durant les beaux jours et vous ne voudriez sans doute pas le vivre ou le revivre. L’été les coûts sont plus élevés, il y a moins de place de stationnement et les entreprises de déménagement ont beaucoup moins de disponibilité par la forte demande durant cette période.

Si vous décidez de déménager dans votre nouvelle résidence avant la fin mai, vous aurez l’embarras du choix des dates avec votre entreprise de déménagement et tout cela à un prix raisonnable. Le choix de camion aussi sera beaucoup plus diversifié.

Par contre, si vous n’avez pas d’autres choix que d’attendre l’été pour aménager dans votre nouveau chez vous, réservez dès maintenant auprès de Déménagement JFC.

Contactez-nous !