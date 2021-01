« À table avec Praline » : familiariser les enfants aux saines habitudes alimentaires

Le bureau coordonnateur Au Palais des merveilles a créé le projet « À table avec Praline » dans le but d’outiller les Responsable de Garde en Milieu Familial (RSG) pour faciliter la mise en application du nouveau Guide alimentaire Canadien et favoriser les saines habitudes alimentaires.

Ainsi, l'organisme offrira une variété d'activités tout au long de l’année en lien avec ce sujet afin de les soutenir dans l’appropriation du nouveau Guide alimentaire et dans les choix d’offre alimentaire aux enfants.

Des activités et des cadeaux

L'organisme remettra aux RSG une trousse « À table avec Praline » pour les soutenir dans leur offre alimentaire et les activités destinées aux enfants.

Cette trousse inclus une peluche du lapin Praline, un sac d’épicerie réutilisable à l’effigie du projet, des outils de référence avec plusieurs sujets, comme les grains entiers, comment intégrer les repas végétariens, les collations santé, les desserts santé, l’importance de boire de l’eau, etc. On y trouvera également le livre audio-visuel pour les enfants avec l’histoire « Praline la vitamine et Voyou le loup crache-sur-tout », des napperons « Cherche et Trouve », ainsi qu'un tablier.

Des capsules hebdomadaires exposant des suggestions d’achat santé, des recettes faciles, des choix de collations et desserts santé seront aussi à disposition des RSG. Des formations en lien avec le nouveau Guide alimentaire et les saines habitudes alimentaires également.

Enfin des prêts de bacs thématiques aux RSG pour alimenter le coin cuisine symbolique dans le milieu de garde permettront un meilleur contexte d'application.