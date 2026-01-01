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Après l'annonce de Donald Trump

Tarifs américains supplémentaires: Samuel Poulin appelle à un plan clair

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22 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a réagi à l’annonce de nouveaux tarifs douaniers américains de 50 % visant certains produits canadiens.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il indique avoir échangé avec plusieurs entrepreneurs au cours de la journée. Selon lui, la Beauce, déjà touchée par les tarifs en vigueur, ne peut pas se permettre de nouvelles mesures qui viendraient perturber davantage les chaînes d’approvisionnement et les carnets de commandes.

« Les soumissions sont déjà faites. Les prix sont déjà fixés », a-t-il rappelé.

Samuel Poulin estime que le gouvernement fédéral doit présenter un plan clair dans ce dossier. Il reprend notamment les demandes formulées par la première ministre du Québec, Christine Fréchette, dont l’établissement rapide d’un calendrier de négociations et l’intensification des discussions au cours des 30 prochains jours.

Le député souhaite aussi éviter une escalade du conflit commercial et demande que tous les leviers disponibles soient utilisés pour en arriver à une entente. Il insiste également sur l’importance de ne faire aucune concession sur la gestion de l’offre afin de protéger la sécurité alimentaire et les agriculteurs.

Samuel Poulin invite par ailleurs les citoyens à privilégier l’achat local dans le contexte actuel.

Il affirme que son équipe suivra de près les négociations au cours des prochaines semaines et continuera d’accompagner les entreprises touchées par les tarifs douaniers.
 

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