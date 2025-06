Manif des quatre syndicats du CISSS de Chaudière-Appalaches

Les quatre syndicats représentant l’ensemble des travailleurs et travailleuses du CISSS de Chaudière-Appalaches ont manifesté au siège social de leur employeur, ce matin à Sainte-Marie, afin de dénoncer les coupures de poste et l’austérité récente liées à l’intégration des établissements à Santé-Québec.

Selon les chiffres fournis par les syndicats, ces coupes incluent notamment 142 postes de la catégorie 2 (personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers), 25 postes de première ligne en santé mentale et jeunesse, 18 infirmières et infirmières auxiliaires et 400 postes de techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux, dont 12 postes sont actuellement occupés.

Les employés ont profité de la manifestation pour déposer du même coup une lettre à leur grand patron, Patrick Simard, président-directeur général du CISSS Chaudière-Appalaches, détaillant la situation ainsi que leurs revendications.

«Entre promesses gouvernementales et restrictions budgétaires, nous nous battons pour maintenir un système qui s’effondre. L’austérité en santé et services sociaux doit cesser. Le sous-financement chronique du réseau, qui dure depuis plus de 30 ans, doit prendre fin. Ces coupes budgétaires, décidées dans l’urgence sous prétexte d’équilibre financier, risquent d’être plus coûteuses à long terme», ont signé conjointement les quatre présidentes syndicales, Karine Hudon (SQEES- 298/FTQ), Nathalie Trottier (APTS-CISSSCA), Carole Mercier (SPSCA/FIQ), et Manon Douville-Cadrin (CSN-CISSSCA).

Elles réclament une réévaluation urgente de ces coupes budgétaires et mesures d’austérité, pour assurer un financement juste du réseau et garantir des soins de qualité dans des conditions de travail humaines. «Nous vous demandons d’utiliser votre influence pour vous assurer que notre population reçoive les soins nécessaires, sans délai excessif. Nous vous prions de considérer ces préoccupations avec sérieux et d’agir pour un financement stable et suffisant de notre RSSS. La santé de la population de Chaudière-Appalaches dépend de votre engagement envers ce secteur vital», ont conclu les présidentes syndicales.