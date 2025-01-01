La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

La Coopérative de santé Robert-Cliche a exprimé son inquiétude face aux impacts de la nouvelle Loi 2 du gouvernement du Québec, qui provoquera l’arrêt du partenariat entre la Coopérative et une équipe de chirurgiens du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) au 1er janvier 2026.

Ce partenariat permettait d'effectuer plus de 550 chirurgies mineures par année à la clinique médicale de Saint-Joseph.

Depuis plusieurs années, la Coopérative de santé Robert-Cliche accueille, chaque semaine, un chirurgien du CISSS de Chaudière-Appalaches afin d’offrir à la population de la région des chirurgies mineures couvertes par la RAMQ. Ce service permet de réaliser plus de 550 interventions par année, dans un délai d’attente très court et dans un environnement sécuritaire et de proximité.

Parmi les interventions offertes figurent notamment le retrait de kystes, de lipomes ou de grains de beauté symptomatiques, des biopsies cutanées ainsi que des onycectomies (ongles incarnés). Bien que simples, ces chirurgies sont essentielles au confort et à la santé des patients.

Les chirurgiens se déplacent à la clinique de Saint-Joseph lors de moment où leur temps n’est pas requis à l’hôpital. Ce service est donc offert sans couper ni compromettre aucune activité hospitalière. Il s’agit d’un geste volontaire des chirurgiens, visant à optimiser leur temps et à servir la communauté.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi 2, ces chirurgiens ne seront plus en mesure de pratiquer en dehors des établissements hospitaliers. Cette nouvelle restriction provoquera la fin du service de chirurgies mineures à partir du 1er janvier 2026, compromettant l’accès rapide à ces soins pour des centaines de patients chaque année. La Coopérative craint que, faute de temps et de ressources, ces chirurgies mineures soient tout simplement reportées ou annulées, pour prioriser les chirurgies plus complexes.

« Ce partenariat permettait d’offrir un service précieux pour notre communauté, tout en maximisant l’utilisation du temps des chirurgiens et de soulager l’hôpital. Son arrêt représente un recul important pour l’accessibilité aux soins en Beauce », a souligné Marie-Claude Vachon, directrice générale de la Coopérative de santé Robert-Cliche.

Outre les conséquences concrètes pour la population et le réseau de santé local, la Coopérative devra composer avec une perte de revenus significative liée à la location hebdomadaire du local aux chirurgiens. L’organisme s’inquiète pour sa viabilité financière, cette mesure étant probablement la première d’une série qui pourrait affecter ses activités.

Rappelons que la Coopérative de santé Robert-Cliche est un organisme qui coordonne les activités de deux cliniques médicales, de services de soins infirmiers privés, de services de santé aux entreprises et de nombreux services complémentaires dans la MRC Robert-Cliche.