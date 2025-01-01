Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

durée 15h00
6 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 119%.

Comparativement, il était à 80% pour l'Hôpital de Thetford, à 60% à celui de Montmagny, et à 172 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 45, alors que cinq d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de trois heures et trois minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de cinq heures et 14 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 18 heures et 12 minutes.

La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

Publié hier à 12h00

La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

La Coopérative de santé Robert-Cliche a exprimé son inquiétude face aux impacts de la nouvelle Loi 2 du gouvernement du Québec, qui provoquera l’arrêt du partenariat entre la Coopérative et une équipe de chirurgiens du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) au 1er janvier 2026. Ce partenariat permettait ...

Vaccination en cours contre la grippe et la COVID-19 en Chaudière-Appalaches

Publié le 2 novembre 2025

Vaccination en cours contre la grippe et la COVID-19 en Chaudière-Appalaches

La campagne de vaccination contre les infections respiratoires est officiellement en cours dans la région de Chaudière-Appalaches. La population est invitée à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir les vaccins contre l’influenza (grippe) et la COVID-19. Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à toute la population. Quant au ...

Santé Canada autorise un médicament très attendu pour ralentir la maladie d'Alzheimer

Publié le 28 octobre 2025

Santé Canada autorise un médicament très attendu pour ralentir la maladie d'Alzheimer

Santé Canada a autorisé un médicament qui ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer. Le lécanemab est le premier médicament approuvé au Canada qui cible l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau, considérée comme une cause sous-jacente de la maladie d'Alzheimer. Ce médicament est un anticorps fabriqué en laboratoire qui se ...

