Avez-vous du radon dans votre maison?

En ce mois de la sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappelle quelques faits concernant les risques et les conséquences que peuvent entrainer ce gaz radioactif sur la santé de la population et ce qui peut être fait pour détecter sa présence dans son domicile.

Qu’est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium dans le sol et qui peut s’infiltrer dans une maison de façon inaperçue. Il ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas. Dans un espace clos, comme une maison, le radon peut atteindre des niveaux élevés et, avec le temps, présenter un risque pour la santé. Selon l’Association pulmonaire du Québec, parmi les maisons testées en Chaudière-Appalaches, une sur cinq présente un niveau de radon au-dessus du seuil sécuritaire.

Connaître ses effets sur la santé

L’exposition au radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Elle constitue également la première cause de cancer du poumon chez les personnes non-fumeuses. Au Québec, il est estimé que 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon, ce qui représenterait plus de 1 000 décès par année.

Détecter la présence du radon dans votre domicile

Naturellement présent dans le sol, ce gaz radioactif peut s’infiltrer dans les maisons, notamment par les fondations. La concentration de radon varie d’un endroit à l’autre. Comme il ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas, le seul moyen de déterminer sa présence est de faire un test. Il est conseillé de faire cette mesure durant l'hiver sur une période d'au moins trois mois.

Dans le cas où le niveau de radon mesuré serait supérieur à la recommandation de Santé Canada, des mesures pour le réduire existent. Sachez aussi qu’il est possible de prévenir les infiltrations de radon à l’étape de la conception d’une maison.

Pour davantage d’information sur le radon et pour savoir comment se procurer un test, consultez : Radon domiciliaire sur le site du Gouvernement du Québec.