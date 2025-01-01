Nous joindre
Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: faible achalandage à l'urgence

durée 10h00
10 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 57%.

Comparativement, il était à 73% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% à celui de Montmagny, et à 160 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 23, alors que cinq d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de deux heures et 24 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 52 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 11 heures et 52 minutes.

