Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

durée 15h00
30 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%.

Comparativement, il était à 40% pour l'Hôpital de Thetford, à 90% pour celui de Montmagny, et à 140 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 36, alors que 15 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et 24 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 37 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et 39 minutes.

