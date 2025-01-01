Un nouvel espace de répit pour alléger le quotidien des proches aidants

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, ont annoncé, ce lundi 24 novembre, un nouvel espace de répit de sept lits d’hébergement temporaire à Saint-Georges

Située dans un lieu central et accessible, dans le secteur ouest de Saint-Georges, la nouvelle maison de répit permettra aux proches aidants de confier temporairement leur conjoint, un parent ou un ami en perte d’autonomie, dans un environnement décrit comme sécuritaire et chaleureux.

Cette ressource est portée par la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, qui a la responsabilité du soutien et de l’accompagnement de cette maison de répit.

Le projet s’inscrit dans le Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026, qui vise à développer les services de répit hors domicile avec nuitée. Il découle aussi de la réorganisation régionale des services après la fermeture de la Maison Gilles-Carle de Saint-René, à la fin de 2023.

Deux pôles ont été identifiés pour mieux couvrir la Chaudière-Appalaches, à savoir, Saint-Georges pour l’axe Sud et Lévis pour l’axe Nord, où quatre places de répit avec hébergement ont déjà été ouvertes en janvier 2025 pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme.

« Un projet réalisé en moins d’un an »

En conférence de presse, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rappelé la rapidité de réalisation du projet. « Nous l’avions annoncé il y a moins d’un an. Alors, comme je le disais tout à l’heure, un projet au Québec qui se fait en moins d’un an, enregistrez la date et l’heure. C’est exceptionnel. »

Rappelant l’expérience de la Maison Gilles-Carle, il a mentionné: « Nous avions ouvert la Maison Gilles-Carle en septembre 2020 (…) nous avons aidé des centaines de familles. Le lieu et les enjeux de main-d’œuvre ont fait en sorte que nous avons pris une pause et nous avions pris l’engagement, à ce moment-là, de vouloir en offrir une autre dans un lieu plus central avec un nouveau partenaire qui détient l’expérience et les connaissances pour les personnes aînées de la région. »

« Ce qui est formidable avec la Coop Aide Chez Soi, c’est qu’ils détiennent non seulement l’expertise, les connaissances, mais également la main-d’œuvre nécessaire pour pouvoir opérer ce genre de maison de répit-là. »

Un investissement de 1,7 M$ pour soutenir le répit

Le gouvernement consacre un financement de 1 755 089 $ sur trois ans pour la réalisation des activités et des services de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, spécifiquement pour le volet des nuitées de répit hors domicile.

Le ministre a insisté sur la dimension humaine du projet, particulièrement pour les familles confrontées à la maladie d’un proche: « Je veux souhaiter quand même beaucoup, beaucoup d’amour. Parce qu’au bout du compte, les gens qui viennent porter un proche ici, que ce soit un conjoint qui a la maladie d’Alzheimer, par exemple, c’est faire confiance. C’est faire confiance à l’équipe de la Coop, c’est faire confiance aux personnes qui travaillent ici, mais c’est aussi beaucoup d’amour, vous comprenez, parce qu’il y a un certain stress, une certaine angoisse. »

Située près de l’hôpital, des pharmacies et du centre-ville, la maison est, selon lui, stratégiquement placée pour la population. « Je conclurais en disant quand même qu’on est dans le secteur ouest de Saint-Georges. Il y a une facilité pour les familles d’y avoir accès. Alors, longue vie à cette nouvelle maison. »

Un enjeu majeur pour une région vieillissante

Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, cette maison répond à un besoin clairement identifié.

« Au nom du CISSS de Chaudière-Appalaches, je tiens d’abord à dire à quel point nous sommes fiers de cette maison de répit, un projet qui répond réellement à un besoin criant de notre population », a souligné Stéphanie Simoneau, directrice générale adjointe, Programmes sociaux et de réadaptation.

Elle a rappelé le contexte démographique de la région. « En Chaudière-Appalaches, notre population est légèrement plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. L’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées est donc un enjeu majeur et cela ne peut se faire sans reconnaître pleinement la contribution essentielle des proches aidants. »

En effet, plusieurs proches aidants sont, selon elle, eux-mêmes en perte d'autonomie alors que d'autres jonglent avec le travail et la famille. Leur quotidien est souvent synonyme de stress, de responsabilité et de défis. Pour elle, la nouvelle ressource marque « une avancée déterminante pour la région ».

« Elle vient compléter l’offre actuelle pour les proches aidants et rend les services encore plus accessibles dans un environnement qui ressemble à la maison et qui rassure autant les usagers que leur famille. Cette maison est ouverte à toute la population de la région et même au-delà. »

Une coopérative beauceronne au cœur du projet

La directrice générale de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, Nathalie Frenette, a tenu à souligner l’engagement politique et local derrière ce projet. « Avant tout, je veux remercier chaleureusement notre ministre, M. Samuel Poulin. La cause des proches aidants l’interpelle profondément et il n’a jamais ménagé ses efforts pour défendre ce dossier à Québec. C’est un homme persévérant qui travaille fort pour notre région et qui partage avec nous cette conviction, la maison de répit devait être à Saint-Georges, au cœur du territoire qu’il représente avec tant d’engagement. »

Au-delà de l'importance de pouvoir offrir ses services à la population, la coopérative a également consenti à un investissement important afin d'adapter, au mieux, ce nouveau bâtiment.

« Si ce projet prend forme aujourd’hui, c’est parce que nos administrateurs ont fait le choix d’y croire pleinement et de poser un geste fort, investir 650 000 $ pour accueillir cette maison et la rendre sécuritaire afin d’y accueillir nos aînés, tout en offrant un véritable répit aux proches aidants de la région. »

Ce nouvel outil, au cœur de la Beauce, pourrait contribuer à prévenir l’épuisement des aidants et à favoriser le maintien à domicile des personnes vulnérables, tout en ancrant davantage, dans la région, une culture de reconnaissance envers les proches aidants.

À noter que toutes les personnes souhaitant avoir plus d'informations au sujet de ce nouveau lieu peuvent contacter directement la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce ou consulter le site internet.