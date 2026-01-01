C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Voir la galerie de photos

La stigmatisation demeure un frein majeur à la recherche d’aide et d’information sur la maladie d'Alzheimer, alors que les scientifiques prédisent que le Canada comptera près d’un million de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs d’ici 2030.

«Quand on côtoie les gens qui ont des maladies neurodégénératrices, il faut faire attention aux mots que je vais choisir, le pouvoir des mots, c'est incroyable comment ça peut déteindre sur les personnes aidées», a partagé Yvan St-Hilaire en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer.

Adjoint à la direction et formateur à la Société qui fournit des services de soutien aux proches aidants de Chaudière-Appalaches, il rappelle que personne ne devrait faire face à un trouble neurocognitif dans l’isolement.

La campagne N’oublions personne, portée par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, et ses 20 Sociétés régionales, invite à ouvrir le dialogue pour que les personnes vivant avec la maladie et leurs proches puissent accéder plus tôt au soutien.

Les données récentes révèlent que:

— 53 % des Canadiens craignent de développer un problème d’ordre neurocognitif  45 % redoutent de perdre leur autonomie ou de devenir un fardeau

— 24 % préféreraient ne pas savoir s’ils sont atteints

— 46 % ne savent pas où trouver de l’aide ou de l’information

« La réalité derrière ces statistiques, nous la voyons quotidiennement, poursuit Yvan St-Hilaire. Trop souvent, les personnes vivant avec la maladie et leur entourage restent seules avec leurs questions, par méconnaissance des ressources ou par appréhension [...] Notre mission est d’être un repère constant, du diagnostic aux différentes étapes de la maladie, pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs proches.»

Tout au long du mois de janvier, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) propose des témoignages, des ressources et des outils pour renseigner le public et inviter les personnes à communiquer avec l'organisme pour obtenir du soutien.

Parmi celles-ci, une conférence intitulée Maître de sa vie et de ses biens, qui propose un programme conçu spécifiquement pour contrer l'exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité, principalement les aînés. La conférence, présentée en collaboration avec Desjardins et la Sûreté du Québec, aura lieu le jeudi 15 janvier à compter de 13 h 30. Elle sera offerte simultanément en présentiel (Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce) ainsi qu'en accès virtuel. Pour les modalités d'inscription auprès de la SACA, cliquez ici.

L'autre événement phare sera la conférence en ligne gratuite Les quatre visages de la maladie d’Alzheimer, présentée par le Dr Robert Laforce. Elle est prévue le lundi 19 janvier, de 12 h à 13 h 30, en lien Zoom. L'inscription obligatoire peut se faire en cliquant ici.

Pour de plus amples informations sur la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, consultez le site internet à www.alzheimerchap.qc.ca. On peut également communiquer par courriel (info@alzheimerchap.qc.ca) ou encore par voie téléphonique (1 888 387-1230).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Yvan St-Hilaire, adjoint à la direction et formateur à la SACA.