Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation de l'urgence à 86%

durée 12h00
11 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 10 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 86%.

Comparativement, il était à 133% pour l'Hôpital de Thetford, à 100% pour celui de Montmagny, et à 140 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 27, alors que deux d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de une heure et 50 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 43 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 12 heures et 38 minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B-

Publié hier à 14h00

Héma-Québec sollicite les personnes des groupes sanguins O- et B-

Comme à chaque début d'année, Héma-Québec sollicite la population à donner son sang et rappelle l'importance de ce simple geste pour le bien collectif. Bien qu'Héma-Québec assure que la banque de sang est «en santé», l'organisme note toutefois une baisse marquée du côté des groupes sanguins B négatif et O négatif et invite plus particulièrement les ...

LIRE LA SUITE
Une hausse des cas d'arthrose anticipée avec la montée de l'obésité

Publié le 7 janvier 2026

Une hausse des cas d'arthrose anticipée avec la montée de l'obésité

On risque de voir dans les prochaines années une hausse des personnes atteintes d'arthrose en raison de l'obésité qui est en croissance dans tous les groupes d'âge au Canada. Les cas d'arthrite pourraient eux aussi augmenter, mais il est moins clair à quel point l'obésité pourrait jouer un rôle. Il existe plusieurs types d'arthrite, dont ...

LIRE LA SUITE
Les collectes de sang du mois de janvier

Publié le 6 janvier 2026

Les collectes de sang du mois de janvier

L'organisme Héma-Québec tiendra prochainement des collectes de sang dans la région. Voici les dates et les lieux des cliniques programmées: Jeudi 8 janvier Beauceville: Salle Curé Denis-Morin, de 14 h  à 20 h. Objectif: 80 donneurs Saint-Georges: Sous-sol de l'église L'Assomption, de 13 h 45 à 20 h. Objectif: 150 donneurs Vendredi ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge