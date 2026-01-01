Nous joindre
Pour soutenir le réseau de la santé

Plus de 150 emplois étudiants offerts cet été au CISSS de Chaudière-Appalaches

durée 12h00
1 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a lancé, ce vendredi 27 février, sa campagne annuelle de recrutement pour l’été 2026, en annonçant l’ouverture de plus de 150 emplois étudiants sur son territoire.

Ces postes visent à soutenir les activités dans le réseau de la santé et des services sociaux pendant la période estivale.

Les emplois seront offerts dans différents milieux, notamment les hôpitaux, les CHSLD et les centres de réadaptation. Pour les jeunes de la région, il s’agit d’une occasion d’intégrer le réseau de la santé tout en acquérant une expérience professionnelle rémunérée.

« Cet été, nous invitons les jeunes à choisir un emploi à la fois payant et significatif. Ils auront l’occasion de se joindre à nos équipes dans les hôpitaux, en CHSLD ou en centres de réadaptation et de jouer un rôle concret dans le fonctionnement des services de santé et de services sociaux », souligne Isabelle Guillemette, chef à l’attraction de talents du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les postes proposés couvrent plusieurs secteurs: entretien ménager, service alimentaire, administration, surveillance et sécurité, aide de service, buanderie et brancardage.

Les candidatures doivent être soumises en ligne sur le site du CISSS de Chaudière-Appalaches.

