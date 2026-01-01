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Données du CISSS de Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: pas de surchauffe à l'urgence

durée 14h00
14 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site du CISSS de Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 81%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 112 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 38, alors que 19 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de six heures et 55 minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de cinq heures et 34 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 10 heures et 43 minutes.

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