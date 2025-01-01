Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a dévoilé aujourd’hui la Maison Mathéo, un projet unique destiné aux enfants et jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.

Cette initiative vise à créer un milieu de vie adapté, sécuritaire et spécialisé, offrant un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est en cherchant une ressource pour son fils Mathéo, que Jonathan Bernard, et sa conjointe, ont eu l’idée de créer un nouvel endroit ici, en Chaudière-Appalaches, il y a environ trois ans.

« On a fait le constat que ça prenait une résidence de cette envergure-là, non seulement à Saint-Georges, mais aussi dans les villes avoisinantes », a expliqué Jonathan Bernard, qui est également le président d’honneur de la campagne de financement. Entouré de sa famille, il souhaitait trouver un milieu de vie pour son enfant, Mathéo, qui a un trouble du spectre de l’autisme sévère et une surdité bilatérale profonde. « On avait plus les conditions idéales pour qu’il s'épanouisse, alors on a commencé à chercher un milieu d’hébergement, mais on a pris comme une claque dans la face en réalisant qu’il n’y a pas de centre adapté en Chaudière-Appalaches. »

Face à l’absence de ressources d’hébergement adaptées dans la région, Gilles Bernard (le grand-père de Mathéo) a proposé un modèle unique: concevoir et financer la construction de la résidence en mode privé, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), puis remettre la maison au réseau public pour son exploitation.

« Tout est parti de mon petit-fils. Il va avoir bientôt 15 ans et j’ai vécu beaucoup de choses en 15 ans. C’est ce qui m’a amené à mener ce projet à terme, parce que c’est très difficile », a mentionné Gilles Bernard. « On a une famille soudée. (...) Et puis c’est pas juste l’enfant, c’est aussi les parents, les grands-parents, etc. »

Le CISSS-CA a immédiatement adhéré au projet, participant activement à sa conception pour assurer le respect des normes et des besoins spécifiques à cette clientèle. « Notre ambition est de contribuer à l’épanouissement des enfants et des adultes qui habiteront cette maison, que chacun puisse gagner en autonomie, dans le respect de son parcours et de ses capacités », a souligné Isabelle Paré, directrice des programmes en déficience, autisme et réadaptation au CISSS-CA.

Les initiateurs du projet espèrent que la Maison Mathéo inspirera d’autres résidences similaires ailleurs au Québec dans les prochaines années.

Ouverture à l’automne 2026

Installée au bout de la 10e avenue dans l’Est de Saint-Georges, près de la résidence l’Oiseau bleu et la Maison Let’s go, cet établissement pourra accueillir neuf jeunes et six adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Un ensemble de critère sera évalué pour être certain de « bien jumeler les usagers aux bons endroits. »

La préparation du terrain a déjà commencé pour une ouverture estimée à l’automne 2026. L’établissement devrait afficher complet dès l’ouverture, étant donné les besoins criants dans la région, selon le CISSS-CA.

Plusieurs emplois seront créés assurément, mais le CISSS-CA ne considère pas que le recrutement de la main-d'œuvre sera un enjeu pour ce nouvel établissement, qui sera un lieu de travail attractif.

Une campagne de financement à la hauteur de l’ambition

Le coût total de la Maison Mathéo est estimé à 9 M$. Pour concrétiser ce projet d’envergure, la Fondation lance une campagne de financement de 4,5 M$.

Déjà, 500 000 $ ont été engagés par la Fondation et 4 M$ ont été investis par Gilles Bernard. René Bernard inc. a fait un don de 400 000$ au projet et Manon Veilleux (ancienne directrice de la Fondation Santé Beauce-Etchemin) a promis un investissement de 100 000$.

En parallèle à ce projet phare, la Fondation poursuivra sa mission d’amélioration des soins et des services de santé dans la région en finançant près d’un million de dollars d’équipements pour l’hôpital, le CHSLD et le CLSC de la région.