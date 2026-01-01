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Stéphanie Simoneau

Une nouvelle présidente-directrice générale adjointe pour Santé Québec Chaudière-Appalaches

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8 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Stéphanie Simoneau a été nommée présidente-directrice générale adjointe de Santé Québec Chaudière-Appalaches.

Sa nomination a été entérinée par le conseil d’administration de Santé Québec ce lundi 6 juillet. Elle entrera officiellement en fonction le 13 juillet.

Mme Simoneau évolue dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 2000. Elle est arrivée à Santé Québec Chaudière-Appalaches en 2015, où elle a développé une connaissance des réalités et des enjeux régionaux en matière de santé et de services sociaux.

Jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de directrice générale adjointe des programmes sociaux, de réadaptation et de santé communautaire. Stéphanie Simoneau est titulaire d’un baccalauréat en service social ainsi que d’une maîtrise en gestion et développement des organisations.

Cette nomination survient quelques mois après celle de Marco Bélanger à titre de président-directeur général, à la fin du mois d’avril. Celui-ci occupait auparavant le poste de président-directeur général adjoint.

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