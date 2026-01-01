Un nouvel espace de vie pour aînés

Grâce au soutien de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), un nouvel espace a récemment été aménagé au CHSLD du Séminaire de Saint-Georges afin d’offrir aux résidents un lieu chaleureux et accueillant, propice aux rencontres, à la détente et aux précieux moments de partage.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme permettant aux CHSLD et aux Maisons des aînés de la région de soumettre des projets visant à bonifier la qualité de vie des résidents par la mise en place d'activités de loisirs, de projets occupationnels ou encore d'aménagements favorisant leur bien-être.

Grâce à cette nouvelle approche, les établissements peuvent soumettre des projets de loisirs, d’activités occupationnelles ou d’aménagements visant à rehausser la qualité de vie des résidents. Les demandes sont ainsi mieux structurées, plus accessibles et davantage adaptées aux réalités du terrain.

Angélique Bon, gestionnaire responsable, et Mme Annick Garant, technicienne en loisirs au CHSLD du Séminaire, se disent particulièrement enthousiastes face à cette nouvelle initiative.

« Ce programme nous permet d’être plus efficaces et plus pertinentes dans notre gestion quotidienne. Le processus est simplifié et nous donne davantage de flexibilité pour répondre rapidement aux besoins de nos résidents. Nous sommes ravies de pouvoir compter sur ce soutien afin de concrétiser des projets qui ont un impact direct sur leur qualité de vie. »

Pour sa première année de déploiement, ce nouveau programme représentera un investissement de près de 50 000 $ de la part de la FSBE.

« Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de projets qui ont un impact concret sur le quotidien des résidents. En offrant des espaces et des activités qui favorisent le bien-être, la socialisation et le maintien d'une vie active, nous contribuons à créer des milieux de vie plus humains et plus stimulants », a souligné Lynda Vaillancourt, directrice générale de la Fondation.