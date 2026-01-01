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CHSLD du Séminaire de Saint-Georges

Un nouvel espace de vie pour aînés

durée 12h00
20 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Grâce au soutien de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), un nouvel espace a récemment été aménagé au CHSLD du Séminaire de Saint-Georges afin d’offrir  aux résidents un lieu chaleureux et accueillant, propice aux rencontres, à la détente et aux  précieux moments de partage.  

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme permettant aux CHSLD et aux  Maisons des aînés de la région de soumettre des projets visant à bonifier la qualité de vie des  résidents par la mise en place d'activités de loisirs, de projets occupationnels ou encore  d'aménagements favorisant leur bien-être. 

Grâce à cette nouvelle approche, les établissements peuvent soumettre des projets de loisirs,  d’activités occupationnelles ou d’aménagements visant à rehausser la qualité de vie des  résidents. Les demandes sont ainsi mieux structurées, plus accessibles et davantage adaptées aux  réalités du terrain.  

Angélique Bon, gestionnaire responsable, et Mme Annick Garant, technicienne en loisirs au  CHSLD du Séminaire, se disent particulièrement enthousiastes face à cette nouvelle initiative.  

« Ce programme nous permet d’être plus efficaces et plus pertinentes dans notre gestion  quotidienne. Le processus est simplifié et nous donne davantage de flexibilité pour répondre  rapidement aux besoins de nos résidents. Nous sommes ravies de pouvoir compter sur ce soutien  afin de concrétiser des projets qui ont un impact direct sur leur qualité de vie. »  

Pour sa première année de déploiement, ce nouveau programme représentera un investissement  de près de 50 000 $ de la part de la FSBE. 

« Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de projets qui ont un impact concret sur le  quotidien des résidents. En offrant des espaces et des activités qui favorisent le bien-être, la  socialisation et le maintien d'une vie active, nous contribuons à créer des milieux de vie plus  humains et plus stimulants », a souligné Lynda Vaillancourt, directrice générale de la Fondation.

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