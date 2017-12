Rétrospective de l'année 2017 : les événements marquants du mois d’octobre

À l'approche du passage à l'année 2018, EnBeauce.com vous propose une rétrospective des événements les plus marquants de l'année 2017. Replongez-vous ici dans l'actualité du mois d’octobre dernier.

1- Jordan O’Farrel, 19 ans, a été happé par une voiture alors que ce dernier filmait les crissements de pneus. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique et est décédé le 4 octobre. À lire ici

2- Pour l’édition de 2017, les Journées de la culture à Saint-Georges ont bénéficié d’un achalandage record. Pour revivre en vidéo certains moments marquants de l’évènement, c’est ici.

3- Le maire de Saint-Joseph-Beauce, Michel Cliche, a dirigé son dernier conseil de ville le 2 octobre après quelques années à ce poste. Il a livré ses derniers commentaires en tant que maire ici.

4- Le conseil de Ville de Saint-Georges a annoncé qu’elle prévoyait terminer l’année 2017 avec un surplus de 2 091 286 $. Ce surplus s’expliquait principalement par les revenus de taxation supplémentaire provenant de la construction ou de rénovations, de droits de mutation plus élevés que prévu ainsi que de la diminution du service de la dette. Pour lire la suite, c’est ici.

5- Les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à une perquisition dans un logement à Saint-Prosper. Un homme de 25 ans a été arrêté pour possession et trafic de stupéfiants. Les policiers ont saisi près de 50 grammes de cocaïne.

6- Une femme de 42 ans, originaire de Saint-Zacharie, a été arrêtée à Saint-Georges lors d’une perquisition en matière de stupéfiants. Les policiers ont saisi près de 10 grammes de substances alléguées être de la cocaïne, environ 70 cigarettes de contrebande et 4 000 $. Pour plus de détails.

7- Un faux appel à la bombe a mené à l’arrestation d’un individu de 48 ans. Ce dernier aurait fait ledit appel concernant un établissement de la CSBE à Saint-Georges.

8- Philippe Couillard était de passage dans la région le 11 octobre pour l’inauguration du robot soudeur au Centre intégré de mécanique industrielle (CIMIC). Le montant du nouvel équipement s’élevait à 300 000 $, dont 240 000 $ provenait du gouvernement du Québec. Pour voir la vidéo de ladite inauguration, c’est ici.

9- La Sûreté du Québec a rendu public le bilan des perquisitions effectuées dans les régions de la Beauce et des Etchemins. Neuf perquisitions ont été réalisées et notons 1900 comprimés de ce qui s’apparenterait à de la méthamphétamine et 230 grammes de cannabis. Pour connaître le bilan complet, c’est ici.

10- Marie-Ève Côté a été la première gardienne de but à enfiler l’uniforme pour une équipe de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches. Elle nous parle de ses débuts dans ce monde masculin ici.

11- Une opération policière d’envergure à la Zec Jaro (zone d’exploitation contrôlée) a permis de vérifier 35 véhicules. Trois constants ont été remis pendant la journée. Pour plus de détails, c’est ici.

12- C’est le 21 octobre que la deuxième édition du Défi Fat Bike Fun a été lancée sur le site du Centre de Ski Saint-Georges. Plusieurs équipes ont pris part à la compétition en plus du tournoi de lancer de la hache. Pour revivre cette journée, cliquez ici.

13- C’est en octobre que Paul Busque a été nommé adjoint parlementaire de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade. Pour lire les commentaires de M. Busque, c’est ici.

14- Les Patriotes cadets ont mis la main sur la bannière des champions du RSEQ des Cantons-de-l’Est en l’emportant 42 à 14 aux mains des Sénateurs du Collège Saint-Bernard.

