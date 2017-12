Rétrospective de l'année 2017 : les évènements marquants de décembre

À l'approche du passage à l'année 2018, EnBeauce.com vous propose une rétrospective des évènements les plus marquants de l'année 2017. Replongez-vous ici dans l'actualité du mois de décembre.

1-C’est au début du mois que Marie-Michèle Gagnon a annoncé qu’elle ne sera pas des Jeux olympiques de 2018 en raison de diverses blessures. La skieuse originaire de Lac-Etchemin a été opérée pour une luxation de l’épaule gauche et d’une déchirure du LCA au genou droit. Pour plus de détails, c’est ici.

2- Eliot Grondin a remporté l’or à la suite d’une compétition dans la vallée de Pitzal, en Autriche.

3- Une vidéo a été très populaire lors du mois de Noël alors qu’un propriétaire d’une station-service de Saint-Georges a envoyé une vidéo d’une voiture démarrant seule, et ce, sans conducteur. Pour revoir la vidéo, il faut cliquer ici.

4- L’opération Opuscule est lancée dans la région et 440 plants de cannabis ont été saisis en plus de l’arrestation de six hommes et trois femmes. En plus des plants de cannabis, 34 grammes de cocaïne ont aussi été saisis. Pour plus d’informations, c’est ici.

5- La Grande guignolée des médias permet de ramasser une récolte de plus de 13 000 $ lors de la journée du 7 novembre. Si vous voulez connaître d’autres informations en lien avec la collecte, il faut se rendre à cette adresse.

6- C’est au début du mois qu’est décédée la Polonaise Zdzislawa Solecka, mieux connue sous le nom de Ghislaine Baillargeon, une rescapée polonaise des camps de concentration nazis. Pour lire ou entendre son histoire, c’est ici.

7- Le Bar 55 de Saint-Georges a été mis sous scellés pour une période de 25 jours en raison de trafic de stupéfiants et d’actes de violence. Les faits remonteraient à la fin de l’année 2013.

8- C’est le 11 décembre que la démolition du Burger King et du Thaï Express de Saint-Georges a été amorcée. EnBeauce.com était présent lors de ladite démolition et pour la revoir, il faut cliquer ici

9- Le député Paul Busque affirme qu’il appuierait la Ville advenant que celle-ci décide d'y aller de l’avant avec le prolongement de l’autoroute 73 en boulevard urbain. Pour relire ses commentaires, c’est ici.

10- Le 15 décembre à la suite d’une collision à Sainte-Côme-Linière, un homme de 25 ans originaire de Sainte-Zacharie est décédé. L’individu à l’origine de la collision a été arrêté pour conduite avec des capacités affaiblies.

11- La golfeuse georgienne, Josée Doyon, a remporté son premier tournoi professionnel. Notre journaliste a réalisé une entrevue avec cette dernière. Pour écouter l’entrevue, c’est ici.

12- Âgée de 16 ans, Ann Sophie Gingras a récolté 5000 $ pour venir en aide à 15 familles défavorisées. La jeune étudiante s’est impliquée cette session dans la réalisation d’un projet personnel, effectué dans le cadre du programme d’éducation internationale.

13- L’équipe canadienne féminine en vue des Jeux olympiques dévoile sa formation et c’est sans surprise que Marie-Philip Poulin figure parmi les joueuses. La joueuse native de Beauceville en sera à ses troisième JO.