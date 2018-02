La Journée de l’alphabétisation familiale attire 210 personnes

L’organisation du spectacle Que la force soit avec vous! de Star Wars a annoncé que 210 personnes ont participé à l’évènement, qui se tenait dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale.

L’évènement se déroulait le 27 janvier à la bibliothèque de Saint-Georges et avait pour objectif d’éveiller les enfants à la lecture, de sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs petits ainsi que de développer le plaisir de lire tout en apprenant en famille.

« Encore une fois, les familles ont répondu présentes à l’engouement des tout-petits s’entendaient au loin. La Journée de l’alphabétisation familiale est maintenant un rendez-vous attendu par les familles, qui se déplacent toujours en grand nombre afin de profiter d’un spectacle unique et de venir chercher leur livre de Star Wars puisque chaque année, un livre d’histoires ou d’activités sur le thème présenté est remis à chaque enfant. Bravo à l’entreprise MJ Anim’action qui, pour une troisième année consécutive, a enflammée la bibliothèque et réussi, par ses scénarios ludiques et colorés, à créer une ambiance de fête tout en mettant à l’honneur le plaisir de lire », a indiqué la directrice d’Alphare, un des organisateurs de l’évènement, Annie Poulin.

C’était la première fois que l’évènement se tenait dans la salle Denise Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach. Les familles ont eu droit à un spectacle d’environ 50 minutes et les enfants, ainsi que les parents, ont eu la chance de se faire photographier avec les personnes galactiques.

L'évènement a été réalisé avec la collaboration de la Ville de Saint-Georges, de la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse et d'Alphare.