La Maison Moisson Beauce se tourne vers un jumelé pour l’édition 2018

Pour l’édition de cette année, la Maison Moisson Beauce a décidé d’offrir une nouveauté avec un jumelé plutôt qu’une maison.

« On y va selon le marché et selon ce qu’on entend ici et là, a justifié la directrice générale chez Moisson Beauce, Nicole Jacques. C’est pourquoi que cette année on s’est dit qu’on allait l’essayer. »

Maintenant au coût unitaire de 100 $ le billet, les chances de remporter le concours sont d’une sur 4000 plutôt que d’une sur 21 000. « C’est une chance énorme de gagner », s’est exclamée la responsable de la distribution, Hélène Rodrigue, qui espère que l’organisation vendra tous ses billets.

Depuis le 19 décembre dernier que les billets sont en circulation et Mme Rodrigue était satisfaite de la vente de billets jusqu’à présent. « Ça va très bien », a-t-elle dit avec un sourire.

La maison est située au 1224, 83e rue, à Saint-Georges et il est possible de la visiter les samedis et les dimanches, de 11 h à 16 h, et ce, jusqu’au 22 mars. Le tirage aura lieu le 24 mars à 20 h lors de l’Expo Habitat Beauce au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Il est possible de se procurer les billets dans les bureaux de Moisson Beauce et pour connaitre les autres points de vente, il faut se rendre au http://moissonbeauce.qc.ca/maison-moisson-beauce.html

« De style contemporain aux lignes épurées et au design chaleureux, la magnifique propriété propose un espace de vie à aires ouvertes, convivial, inspiré de l’époque mid-century. Cette influence est particulièrement présente dans la cuisine avec le mobilier ramené à sa forme de base et aux lignes droites. La combinaison des textures et le choix de la palette de couleurs neutres et chaudes évoquent également ce style. Le coloris choisi pour l’accentuation est pour sa part très saturé, tel que le mur décor de la salle du séjour qui apporte, par sa présence, du dynamisme à la pièce », voilà ce qui est écrit sur le communiqué de presse, qui a été remis lors de l’ouverture officielle jeudi (15 février) en après-midi.

Pour sa construction, la Banque alimentaire Moisson Beauce s’est associée à Construction Robert Bernard, Desjardins et Signé SP. La propriété est d'une valeur de 170 000 $.