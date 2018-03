Le cégep Beauce-Appalaches enregistre une hausse de 3 % des demandes d'admission

Les chiffres de demandes d'admission au Cégep Beauce-Appalaches sont tombés. Ainsi, l’institution a reçu 795 demandes pour ses centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, à l’issue du premier tour d’inscription qui a pris fin le 1er mars. C’est 24 demandes de plus par rapport aux 771 reçues l’année dernière.

Cette année, le secteur préuniversitaire a la cote. Les 413 demandes reçues représentent une hausse de 18 %. A contrario, le secteur technique enregistre une baisse de 9 % avec ses 382 demandes d’admission.

Enfin, le programme de sciences humaines est le plus populaire avec 144 demandes, ce qui représente une hausse de 12,5 %. L’éducation spécialisée, les sciences de la nature, comptabilité et gestion et les soins infirmiers suivent dans l’ordre.

Si la stabilité règne au Centre de Saint-Georges où 600 étudiants – 5 de plus qu’en 2017 – ont manifesté leur intérêt pour l’un des programmes offerts, le Centre de Sainte-Marie continue sa belle lancée. Il enregistre une nouvelle progression de 14,3 % . Enfin, les 67 demandes d’admission déposées au Centre de Lac-Mégantic représentent une hausse de 4,7 %. Les demandes pour les programmes préuniversitaires ont explosé, passant de 33 à 54.

Il faut savoir que les étudiants peuvent encore soumettre des demandes dans le cadre du deuxième tour d’inscription qui prendra fin le 1er mai. Les retardataires pourront aussi le faire au 3e tour (1er juin) ou au 4e tour (1er août).