Une 4è édition du Salon de l’habitation déjà historique

Le Salon de l’habitation se tient actuellement à Sainte-Marie au centre Caztel. Depuis ce vendredi 9 (mars) et jusqu’au dimanche 11 (mars), environ 80 compagnies sont présentes pour accueillir les participants et faire de cette 4e édition une réussite.

Cette année encore, les organisateurs ont travaillé fort pour offrir au salon le meilleur des exposants et ainsi répondre aux attentes toujours plus croissantes des projets de construction, de rénovation, de décoration, d’aménagement paysager, d’achat ou encore autres services connexes à l’habitation.



Avec un record d’affluence de 800 personnes pour ce vendredi 9 (mars), les organisateurs se montrent confiants quant à cette édition qui s’annonce déjà historique. Pour l’occasion, cette dernière se voit dotée d’une maison bâtie directement sur place dans lesquelles des pièces de vie complètes ont été aménagées.



Par ailleurs les visiteurs sur place pourront découvrir de nouveaux services et produits, recevoir les conseils avisés de professionnels, et même rencontrer des partenaires de choix.



Par exemple Alain Robert, copropriétaire de l’entreprise Bloc et Pavé décor qui, interrogé, place cet événement comme une formidable occasion de présenter ses produits, rencontrer des gens, faire naître un moment de complicité. Mieux, il définit le Salon de l'habitation comme un pari sur l'avenir.

Un sentiment partagé par beaucoup d'exposants dont leurs inscriptions se font généralement 6 mois à l'avance, ce qui démontre ô combien ce salon de l'habitation est à noter à votre agenda !