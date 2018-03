Au Bercail invite les Beaucerons à participer à la 10e édition de son souper au homard

L'organisme Au Bercail de Saint-Georges invite la population beauceronne à participer à la 10e édition de son souper-bénéfice au homard, qui aura lieu lors du vendredi 18 mai prochain, à 18 h, au Club de golf de Saint-Georges. Cette année, le homard sera dégusté sous la présidence d’honneur de Catherine Larochelle, une femme qui s’est grandement impliquée pour sa communauté depuis plusieurs années.

Un total de 290 places seront disponibles pour cet événement. Les billets sont disponibles au coût de 120 $ par personne, et il est possible de se les procurer dès maintenant en visitant le site Web du Bercail ou encore en communiquant avec l'organisme beauceron par courriel.

La présidente d’honneur, Catherine Larochelle, avoue s'être très peu attardée à l'organisme et à sa mission avant de se joindre à l’équipe de ce souper-bénéfice.

« Ce n’est qu’après avoir passé un petit moment à parler avec les gens qui fréquentent cette merveilleuse organisation que j’ai compris son importance. Au Bercail est un organisme de charité qui accueille des hommes et des femmes vivant des difficultés personnelles ou familiales temporaires », explique la présidente d'honneur, Catherine Larochelle.

« Au Bercail offre l’hébergement à ces personnes pour assurer la transition entre deux domiciles, tout en les accompagnant dans leurs démarches de réinsertion sociale. C’est un lieu bienveillant, et sans jugement. Je crois qu’aujourd’hui, il est primordial de s’occuper de la santé de notre communauté », a-t-elle ajouté.

« Nous avons besoin de vous pour assurer la pérennité de cet organisme ainsi que pour faire rayonner celui-ci. Merci de votre continuel soutien », a renchéri la principale intéressée, qui invite fortement les citoyens de Saint-Georges et des environs à participer à ce souper.

Déjà 35 ans d’existence pour Au Bercail

Fondé en 1983, Au Bercail est un organisme offrant différents volets d’hébergement pour la

clientèle en situation de crise, avec des problèmes de dépendance, de maladie mentale et

d’itinérance. Depuis 6 ans déjà, un service externe y est aussi offert, soit celui de l’Accueil Inconditionnel.

En plus de subvenir aux besoins de base des personnes qui frappent à sa porte, soit de se loger, de se nourrir et de se vêtir, une équipe composée d’éducateurs, d'intervenants en délinquance, d'infirmiers et d'infirmières auxiliaires, de gardiens et d’autres membres du personnel y œuvrent afin d’offrir du soutien et un accompagnement pour aider les visiteurs à retrouver une vie plus satisfaisante au sein de la société.

Rappelons que la maison a une capacité d’accueil de 24 lits, et que quelque 480 personnes y séjournent à chaque année.

En 2016-2017, Au Bercail a offert 5 627 nuitées et a servi 19 000 repas et collations à sa clientèle.