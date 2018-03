Jean-François Busque pose un geste de solidarité envers une famille de St-Éphrem

C'est le dimanche 4 mars dernier qu'un résident de Saint-Éphrem, Jean-François Busque, a décidé de se lancer une série de défis pendant tout le mois de mars 2018, afin d'amasser des fonds pour la famille d'Alexandre Bureau, jeune homme de 12 ans originaire de la municipalité où il réside et atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique. Un montant de 6 302,60 $ a été amassé jusqu'à maintenant, en 25 jours.

« Salut, ma gang de vous autres. Aidez-moi à venir en aide la petite famille de Fred Bureau et leur petit garçon, qui vient de recevoir un diagnostic de leucémie », était-il possible de lire dans une publication sur la page Facebook de Jean-François Busque, mise en ligne le 4 mars dernier, à 12 h 56.

« Durant tous le mois de mars, je vais faire un maximum de défis pour ramasser un maximum d'argent, afin d'aider à garder cette famille unie. Ceux qui ont des idées de défis, je vous invite à les inscrire en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent commanditer ce défi, je vous invite à inscrire le montant d’argent que vous pouvez donner. Let’s go gang, on partage ! Soyez généreux ! », pouvait-on ensuite lire.

M. Busque a débuté son mois de défis en se faisant raser les deux sourcils, mardi le 6 mars dernier, en solidarité avec le jeune Éphremois de 12 ans. Cette coupe de sourcils lui a permis d'amasser une somme de 550 $.

S'en est suivi le défi LS Bilodeau, vendredi le 9 mars, qui consistant à plonger dans un bac d'eau glacée, à l'extérieur, afin de récupérer un montant de 510 $ amassé par les employés de cette entreprise de Saint-Éphrem.

Lors du lundi 12 mars dernier, Jean-François Busque a procédé à la remise d'un chèque de 3 600,60 $ en FaceTime avec Alexandre Bureau et son père, qui se trouvaient alors à l'hôpital, à Québec. C'est une vente de petits gâteaux en collaboration avec Suzanne Longchamps, du Resto à l'Oiso de Saint-Éphrem, et les Papillons de l’espoir, organisme sans but lucratif de Saint-Éphrem, qui a permis d'amasser ce montant.

Le défi du Club de patinage artistique (CPA) Les Sarcelles de Saint-Éphrem, réalisé samedi le 17 mars dernier, a par la suite permis d'amasser 342 $ pour le jeune Alexandre et sa famille. Pour l'occasion, Jean-François Busque a été mis au défi d’apprendre quelques pirouettes avec les membres du CPA.



C'est deux jours plus tard, lundi le 19 mars, que M. Busque a réussi à récolter 900 $ en une seule journée. Son défi « Slap Shot Ned Braden », réalisé en collaboration avec Éric Turcotte, les Chevaliers Colomb 6329 et la ferme de Sylvain Roy, lui a d'abord rapporté 400 $.

Éric Lessard, citoyen de Saint-Éphrem, s'est ensuite porté volontaire pour se faire épiler à la cire chaude. Ce défi a valu 500 $ à Jean-François Busque.

Le défi du Comité des loisirs de Saint-Daniel a enfin eu lieu dimanche le 25 mars 2018, à l'OTJ de Saint-Daniel. Il a rapporté une somme de 400 $ pour la famille d’Alexandre Bureau.

La communauté de Saint-Éphrem est derrière lui



« Au-delà de l’argent amassé, Jean-François témoigne de l’investissement social de la communauté face à son projet », mentionne l'agente de développement socioculturel de la municipalité de Saint-Éphrem, Danielle Breton.

« Les vidéos qu’il produit parlent d’elles-mêmes, puisqu’on le voit s’impliquer avec de nombreux citoyens de la Beauce. De plus, elles sont vues — environ de 1 500 à 3 000 fois chacune pour être exact — aimées et partagées en grand nombre sur les réseaux sociaux », ajoute-t-elle.

« Les vidéos qu’il lance sur Internet font grandement plaisir à Alexandre Bureau et à son entourage. La plus grande fierté de Jean-François est de les faire sourire par ses nombreuses folies », conclut Madame Breton.

En plus de réaliser ce projet, Jean-François Busque souhaite influencer d’autres personnes et d’autres municipalités à suivre son eemple. Il aimerait créer un mouvement avec des vidéos où les gens fournissent de réels efforts pour procurer du bonheur et amasser de l’argent.

Notons qu'il est possible de suivre les aventures de Jean-François Busque, en lien avec les activités de financement pour la famille d'Alexandre Bureau, en le suivant sur sa page Facebook.



Pour connaître l'histoire complète du jeune Alexandre Bureau et de son combat contre la maladie, nous vous invitons à consulter notre article « Atteint de leucémie, Alexandre Bureau mène le combat le plus important de sa vie », rédigé par notre journaliste Alex Drouin.