Les dangers de la ferme expliqués à 230 enfants de l’école l’Accueil à Scott

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a organisé, jeudi le 29 mars dernier, une activité de prévention de la ferme Sécurijour à l’école primaire l’Accueil, de Scott. Pour l'occasion, les 230 élèves présents ont pu apprendre la prudence devant les divers dangers qui les guettent à la ferme.

Tout en étant un terrain de jeux fascinant et une école de vie extraordinaire, la ferme demeure un milieu de dangers réels pour les enfants qui y vivent et qui participent aux travaux agricoles.



La ferme Sécurijour se veut donc une activité d’éducation et de formation sur la prévention et la sécurité à la ferme, s’adressant à des enfants d’agriculteurs âgés de 7 à 12 ans et à leurs amis.



Sous forme de six ateliers interactifs et amusants, les enfants présents ont appris à reconnaître les dangers réels sur la ferme. Les enfants de l’école l’Accueil ont aussi découvert les moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs amis qui les visitent.



Pendant cette journée, les enfants se sont familiarisés avec plusieurs dangers possibles et avec les mesures de sécurité à prendre dans diverses situations, soit avec les animaux de la ferme, avec les produits chimiques, en étant seul à la maison, avec Internet, à vélo, en VTT et avec les équipements de tonte de pelouse.

Le témoignage d’un traumatisé crânien de la région ayant subi un accident de la route a complété cette activité.